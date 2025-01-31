Кошмарный сон трансплантолога: Москвички стали чаще пересаживать волосы в зону бикини по прихоти молодых любовников

Количество обращений в столичные клиники с просьбой о пересадке волос в интимную зону продолжает расти. Пусть такие прихоти клиенток и остаются редкостью, они всё чаще ставят мужчин-трансплантологов в тупик. О возвращении необычного тренда Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева. По её словам, тенденция на восстановление растительности на лобке после электроэпиляции в последний раз возникала в 2015 году.

Тогда приходили женщины 45-50+ и спрашивали, возможно ли пересадить волосы в интимную зону. При этом не могу сказать, что к этой процедуре прибегают так же часто, как к пересадке волос на голове, например. Многие хирурги-трансплантологи отказывают в проведении такой операции. По большей части пересадкой волос занимаются мужчины, и не каждый хирург готов делать причёску в интимной зоне женщине Юлия Нагайцева Врач-дерматовенеролог, трихолог

Собеседница издания подчеркнула, что самые распространённые просьбы клиенток касаются восстановления передней линии роста волос, бровей и ресниц. Мужчинам же чаще делают растительность на лице. Однако в последнее время выросло число обращений и по зоне бикини, отметила Нагайцева. Обычно сменить интимный имидж хотят состоятельные женщины далеко за 45, которые начинают молодиться и заводить любовников. Последние нередко капризничают или имеют какие-то прихоти, пояснила врач.

«Одна из пациенток рассказала, что её любовник хочет, чтобы у неё была прическа на лобке, и для него это важно. Она была готова потратить определённую сумму, чтобы восстановить рост волос в этой зоне и сделать прическу, которая нравится её любовнику. Мы, конечно, долго смеялись и спросили: «А что вы будете делать, если любовник сменится, придет другой и скажет, что ему не нравятся никакие причёски?» Она ответила: «Ну, я же когда-то уже делала себе эпиляцию, сделаю ещё раз». Для таких женщин это не проблема. Это своего рода баловство, как захотел — набил татуировку, захотел — свёл её», — резюмировала трихолог.