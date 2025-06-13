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13 июня, 10:37

«SPF не поможет»: Врач рассказала, как не провести отпуск под капельницей из-за аллергии на солнце

Дерматолог Берг: 70% случаев фотодерматоза случаются в первые три дня отдыха

Мужчина схлопотал фотодерматоз, потому что не читал советов Life.ru. Обложка © Щедеврум / Life.ru

Мужчина схлопотал фотодерматоз, потому что не читал советов Life.ru. Обложка © Щедеврум / Life.ru

Стандартные солнцезащитные средства не всегда помогают от фотодерматоза, а лечение на курортах обходится дорого — до 120 долларов за капельницу. Предотвратить аллергию на солнце можно несколькими способами, рассказала врач-дерматолог Наталия Берг.

«В условиях жаркого климата кожа всегда испытывает огромные нагрузки и стресс. Солнцезащитный крем хоть и снижает воздействие ультрафиолета, но не блокирует его полностью. Тем более что время его действия не безгранично. Многие туристы наносят крем только один раз утром и считают, что защищены на весь день, что в корне неверно», — отметила она в беседе с URA.RU.

Специалист рекомендовала заранее подготовить кожу к активному солнцу, а именно начинать принимать короткие солнечные ванны до поездки. Кроме того, дерматолог обратила внимание на необходимость избегать пребывания на открытом солнце в часы его наибольшей активности — с 12 до 15 дня.

Не менее важна и правильная защита от ультрафиолета. Врач напомнила, что солнцезащитные средства с SPF 50+ нужно наносить каждые два часа. Также следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей, которая минимизирует воздействие солнечных лучей. Берг предупредила, что перед выходом на пляж лучше отказаться от парфюмерии и декоративной косметики.

Если вы столкнулись с проявлениями фотодерматоза, необходимо придерживаться следующих правил. Во-первых, следует немедленно прекратить пребывание на солнце. Врач подчёркивает, что важно сразу уйти в тень и максимально защитить пораженные участки кожи от дальнейшего воздействия ультрафиолета. Во-вторых, необходимо принять антигистаминный препарат, так как, по словам дерматолога, это поможет снизить интенсивность зуда и уменьшить воспаление. Также рекомендуется использовать охлаждающие компрессы с чистой водой или отваром ромашки.

Кроме того, следует нанести успокаивающее средство. В случае появления тяжёлых симптомов, таких как повышение температуры, головокружение или слабость, указывающих на общую интоксикацию, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Врач нарисовала портрет типичной жертвы аллергии на солнце, отправившей россиян под капельницы в Турции
Врач нарисовала портрет типичной жертвы аллергии на солнце, отправившей россиян под капельницы в Турции

Напомним, на популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Невыносимая жара и палящее солнце стали причиной вспышки фотодерматоза среди туристов. Даже использование солнцезащитных средств не спасает от этой кожной реакции. Поскольку заболевание не входит в стандартную страховку, отдыхающим приходится оплачивать лечение самостоятельно.

Александра Мышляева
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