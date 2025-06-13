«SPF не поможет»: Врач рассказала, как не провести отпуск под капельницей из-за аллергии на солнце

Стандартные солнцезащитные средства не всегда помогают от фотодерматоза, а лечение на курортах обходится дорого — до 120 долларов за капельницу. Предотвратить аллергию на солнце можно несколькими способами, рассказала врач-дерматолог Наталия Берг.

«В условиях жаркого климата кожа всегда испытывает огромные нагрузки и стресс. Солнцезащитный крем хоть и снижает воздействие ультрафиолета, но не блокирует его полностью. Тем более что время его действия не безгранично. Многие туристы наносят крем только один раз утром и считают, что защищены на весь день, что в корне неверно», — отметила она в беседе с URA.RU.

Специалист рекомендовала заранее подготовить кожу к активному солнцу, а именно начинать принимать короткие солнечные ванны до поездки. Кроме того, дерматолог обратила внимание на необходимость избегать пребывания на открытом солнце в часы его наибольшей активности — с 12 до 15 дня.

Не менее важна и правильная защита от ультрафиолета. Врач напомнила, что солнцезащитные средства с SPF 50+ нужно наносить каждые два часа. Также следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей, которая минимизирует воздействие солнечных лучей. Берг предупредила, что перед выходом на пляж лучше отказаться от парфюмерии и декоративной косметики.

Если вы столкнулись с проявлениями фотодерматоза, необходимо придерживаться следующих правил. Во-первых, следует немедленно прекратить пребывание на солнце. Врач подчёркивает, что важно сразу уйти в тень и максимально защитить пораженные участки кожи от дальнейшего воздействия ультрафиолета. Во-вторых, необходимо принять антигистаминный препарат, так как, по словам дерматолога, это поможет снизить интенсивность зуда и уменьшить воспаление. Также рекомендуется использовать охлаждающие компрессы с чистой водой или отваром ромашки.

Кроме того, следует нанести успокаивающее средство. В случае появления тяжёлых симптомов, таких как повышение температуры, головокружение или слабость, указывающих на общую интоксикацию, необходимо обратиться за медицинской помощью.