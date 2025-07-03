Провокатор с неба: Life.ru узнал у дерматолога, как избежать акне в отпуске

Жаркая погода и перемена климата могут усугубить проблему с акне в период отпуска. Как не запустить ситуацию, рассказала Life.ru врач-дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно- пластической хирургии НКЦ №1, врач-дерматовенеролог НКЦ №2 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Ирина Гончакова.

Одну из ключевых ролей в развитии акне имеет увеличение секреции кожного сала. Гиперплазированные сальные железы закупориваются, начинается воспаление, говорит врач.

Летом провокатором акне может стать ультрафиолет. Частое пребывание под солнцем без специального защитного крема нарушает работу фолликулов и сальных желёз. На фоне интенсивного загара кожа пересушивается, теряет влагу. Это приводит к образованию большого количества ороговевших клеток. При отшелушивании они закупоривают протоки сально-роговыми пробками, задерживают выведение кожного сала. Кроме того, ультрафиолет снижает иммунитет, усиливает секрецию кожного сала Ирина Гончакова Врач-дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно- пластической хирургии НКЦ №1, врач-дерматовенеролог НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В.

Усугубить акне может и повышенная потливость. Также она может стимулировать обострение фолликулита, розацеа, и многих других заболеваний кожи, отметила специалист. Кроме того, акне может возникнуть при пребывании в жарком и влажном климате. Высыпания чаще появляются на коже шеи, груди и спины в виде воспалительных папул — «прыщей» (так называемое акне «Майорка»).

Для склонной к жирности коже дерматовенеролог рекомендует использовать специальные солнцезащитные средства. А после пляжа стоит наносить максимально деликатные средства для очищения: пенки, гели без содержания агрессивных кислот или скрабирующих частиц.

Без использования солнцезащитного средства страдает любая кожа — как жирная, так и сухая. После пребывания на солнце рекомендовано увлажняться специальными эмульсиями и гелями, подобранными по типу кожи. По словам медика, на солнце происходит довольно сильное обезвоживание кожи. При длительном и частом пребывании на солнце, интенсивном загаре могут появиться морщины и другие признаки старения. Кожа становится грубой, теряет эластичность из-за разрушения коллагена и эластина. Поэтому важно использовать солнцезащитные средства — они помогут сохранить молодость, красоту и здоровье кожи.