Почему болит голова летом и как это связано с сосудами Головную боль летом часто списывают на переутомление и прочие объективные факторы. Почему же именно лето часто приносит головную боль и при чем тут сосуды, читайте в материале Life.ru 27 июня, 21:35 Срочная помощь сосудам: что делать, если в жару болит голова? Обложка © «Шедеврум»

Что такое головная боль

По-научному это неприятное явление называется цефалгией. Её по статистике испытывает каждый второй взрослый житель мира минимум раз в год. Таким образом, это один из самых распространённых недугов на свете.

У головной боли есть свой ареал, по которому можно определить, что это именно она, — неприятные ощущения возникают именно в области черепа: затылка, висков, лобной доли. Если дискомфорт появляется ниже линии, соединяющей наружный уголок глаза, ухо и первый шейный позвонок, — это уже не она, а лицевая и шейная боль.

Виды головной боли

Головная боль бывает первичной и вторичной. Отличить их очень просто: первичная является самостоятельным заболеванием, а вторичная — «бонусом» к другим болячкам.

Летний кошмар: как жара ломает ваши сосуды и вызывает мигрень. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

К первичной головной боли, например, относится головная боль напряжения — самый распространённый тип из этого набора. Название говорит само за себя: такая боль возникает в случае, если человек испытывает стресс, переутомлён или перенапряжён. Она напрямую связана с психоэмоциональным состоянием человека и может появиться в период депрессии, сильной усталости и других эмоциональных расстройств. Усиливать её могут недосыпание, умственное и физическое перенапряжение, диеты и прочее. Это боль давяще-сжимающего характера.

Ещё один тип первичной боли — мигрень. Это сильная пульсирующая боль, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам. Длиться она может от нескольких часов до нескольких дней и усиливается при движении. Это очень опасный тип головной боли, потому что он повышает риск развития других болезней, связанных с сердцем и сосудами, — таких как, например, стенокардия, и может привести к сердечным приступам и мигренозным инсультам.

Третий тип первичной головной боли — кластерная головная боль. От других типов её отличает то, что она появляется резко, а приступы идут недолго. При этом появляются тахикардия, слезоточивость, заложенность носа, краснеет кожа лица, опухают веки и расширяются зрачки. Такая боль чётко локализуется в какой-то стороне головы — чаще всего в области глазницы. Она очень сильная, и терпеть её достаточно тяжело.

Количество типов вторичного вида головной боли огромно. Они могут быть вызваны самыми разными заболеваниями — например, всевозможными инфекциями, травмами, опухолями, сосудистыми аномалиями: от гриппа и остеохондроза до отита, болезни зубов и т.д. Список можно продолжать бесконечно.

Основные причины головной боли летом: жара и сосуды

Первая и самая главная причина головных болей и проблем с сосудами именно летом — жара. Она расширяет сосуды, увеличивает нагрузку на венозные клапаны, тем самым замедляет кровообращение и вызывает застой крови. Зачем сосуды так с нами поступают? Таким образом они пытаются нам помочь — охладить организм. Но за всё надо платить, и мы платим за это сгущением крови и замедлением её оттока от нижних конечностей к сердцу. Зато не перегреваемся.

Гипоксия и спазмы сосудов: главные причины головной боли летом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Но теряем много жидкости, в том числе с потоотделением, которое в тёплое время года становится обильнее, появляется обезвоживание, замедляется кровообращение, в итоге питание от крови доходит до всего медленно, в том числе до мозга. Голове не хватает полезных веществ, и она начинает болеть. Но это если объяснять совсем просто на пальцах.

Тепловой удар и головная боль: первые признаки и профилактика

Ещё одна причина — перегрев. Он очень сильно влияет на сосуды, из-за чего они опять же расширяются и перераспределяют кровоток, поэтому понижается давление и растёт нагрузка на сердце. Сосуды в первую очередь заботятся о коже, на которую и попадают изначально агрессивные солнечные лучи. Поэтому они направляют кровоток туда, чтобы отводить тепло. Остальные органы вынуждены подождать и потерпеть, потому что на них солнечные лучи воздействуют не так стремительно. От этого и появляются головокружение и головная боль. В тяжёлых случаях — даже обморок и судороги.

Есть и сопутствующие факторы, не связанные напрямую с жарой, но из неё вытекающие.

Перепады давления и головная боль: как погода влияет на здоровье?

Например, частой причиной головной боли летом в последнее время становятся перепады атмосферного давления и магнитные бури. Нестабильное атмосферное давление является своеобразным абьюзером для сосудов. Если оно скачет, то и сосуды раскачивает на качелях: они то расширяются, то сужаются и страдают. А этот как раз таки и приводит к приступам головной боли.

ВСД и жара: почему вегетососудистая дистония обостряется?

Также летом порой страдают люди с ВСД — вегетососудистой дистонией, то есть нарушениями вегетативной нервной системы. ВСД не является официальным диагнозом Международной классификации болезней — в современной медицине этот термин скорее используют как описательный. Но во время ВСД появляются головокружение и головные боли, в том числе связанные с перепадами давления.

Почему летом чаще болит голова? Влияние жары на организм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Метеозависимость летом: как магнитные бури влияют на сосуды?

Людей, страдающих от магнитных бурь, называют метеозависимыми, но в медицине такого диагноза не существует, хотя врачи и отмечают, что количество вызовов скорой помощи во время возмущений магнитного поля Земли резко возрастает, потому что обостряются хронические заболевания. Связывают это с тем, что колебания геомагнитного поля по своим частотным характеристикам схожи с собственным электромагнитным полем человека. Голова в таком случае, по мнению специалистов, болит из-за того, что колебания замедляют кровоток и наступает кислородное голодание.

5 способов защитить сосуды от жары и головной боли

Чтобы не допустить приступов головной боли, нужно стараться не допустить всего вышеперечисленного: перегрева, обезвоживания, чрезмерных нагрузок в жару, переутомления и т.д. Помочь сосудам заботиться о нас можно, употребляя достаточное количество жидкости, проводя больше времени на свежем воздухе, но в тени, правильно питаясь. Как оказать себе первую помощь при головной боли в жару? Переместиться в прохладное место и обеспечить покой. В идеале — положить на лоб прохладный компресс.

Если приступы становятся регулярными, обостряются, боль нарастает и не проходит, нужно срочно идти к врачу. Только он сможет выяснить причину и назначить правильное лечение.

Авторы Мария Васильева