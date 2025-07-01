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1 июля, 05:00

Врач назвала опасные бактерии, которые пробудились из-за дождей в Центральной России

Врач Мухина: Из-за похолодания в Москве могут обостриться экземы и циститы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / solarseven

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / solarseven

В условиях сырости летом, на фоне плюсовой температуры, наблюдается усиленный рост и активизация различных инфекционных возбудителей. О них Life.ru рассказала врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина.

На фоне повышенной влажности грибковые и бактериальные микроорганизмы вызывают на коже дерматиты и экземы, пиодермии, которые могут приобретать не только местный, но и генерализованный характер. Общее переохлаждение, когда летний гардероб для +25 °C надевается в +10 °C, да ещё при попадании в холодный дождь, может привести к острым циститам, острым пиелонефритам и бронхолёгочным заболеваниям.

Марият Мухина

Врач-инфекционист, дерматолог

Также не исключены ларингиты, гаймориты и отиты, так как избыточная влага способствует размножению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём, а ещё — болезни «грязных рук» и пищевые токсикоинфекции.

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Бактерии и грибки, которые «пробудились» из-за дождливого и холодного лета в Центральной России:

Бактерии:

  • Escherichia coli — кишечная палочка;
  • Staphylococcus aureus — стафилококк золотистый;
  • Streptococcus pneumoniae — пневмококк;
  • Streptococcus pyogenes — стрептококк группы А;
  • Salmonella enterica — сальмонелла;
  • Clostridium difficile — клостридия диффициле;
  • Neisseria meningitidis — менингококк;
  • Mycobacterium tuberculosis — микобактерия туберкулёза.

Грибки:

  • Candida albicans — грибок кандида;
  • Aspergillus fumigatus — аспергиллёз;
  • Cryptococcus neoformans — криптококк;
  • Trichophyton rubrum — трихофитон (грибковая инфекция кожи);
  • Histoplasma capsulatum — гистоплазмоз.

«В условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться со многими инфекционными агентами, поэтому он истощается. В результате этого инфицирование может происходить из-за ослабления иммунной защиты», — заключила Мухина.

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Напомним, североатлантический циклон, который испортил погоду в Москве и Московской области, назвали «Корнелиус». В начале этой недели Москву и область ждёт «осенняя» погода и до 40 % месячной нормы осадков.

Марият Мухина
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