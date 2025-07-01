Врач назвала опасные бактерии, которые пробудились из-за дождей в Центральной России
Врач Мухина: Из-за похолодания в Москве могут обостриться экземы и циститы
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В условиях сырости летом, на фоне плюсовой температуры, наблюдается усиленный рост и активизация различных инфекционных возбудителей. О них Life.ru рассказала врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина.
На фоне повышенной влажности грибковые и бактериальные микроорганизмы вызывают на коже дерматиты и экземы, пиодермии, которые могут приобретать не только местный, но и генерализованный характер. Общее переохлаждение, когда летний гардероб для +25 °C надевается в +10 °C, да ещё при попадании в холодный дождь, может привести к острым циститам, острым пиелонефритам и бронхолёгочным заболеваниям.
Также не исключены ларингиты, гаймориты и отиты, так как избыточная влага способствует размножению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём, а ещё — болезни «грязных рук» и пищевые токсикоинфекции.
Бактерии и грибки, которые «пробудились» из-за дождливого и холодного лета в Центральной России:
Бактерии:
- Escherichia coli — кишечная палочка;
- Staphylococcus aureus — стафилококк золотистый;
- Streptococcus pneumoniae — пневмококк;
- Streptococcus pyogenes — стрептококк группы А;
- Salmonella enterica — сальмонелла;
- Clostridium difficile — клостридия диффициле;
- Neisseria meningitidis — менингококк;
- Mycobacterium tuberculosis — микобактерия туберкулёза.
Грибки:
- Candida albicans — грибок кандида;
- Aspergillus fumigatus — аспергиллёз;
- Cryptococcus neoformans — криптококк;
- Trichophyton rubrum — трихофитон (грибковая инфекция кожи);
- Histoplasma capsulatum — гистоплазмоз.
«В условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться со многими инфекционными агентами, поэтому он истощается. В результате этого инфицирование может происходить из-за ослабления иммунной защиты», — заключила Мухина.
Напомним, североатлантический циклон, который испортил погоду в Москве и Московской области, назвали «Корнелиус». В начале этой недели Москву и область ждёт «осенняя» погода и до 40 % месячной нормы осадков.