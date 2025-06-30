Да — зарядке, нет — утреннему кофе: Как справляться с рекордно низким атмосферным давлением

Здоровый человек может не заметить падений или подъёмов атмосферного давления либо почувствовать небольшую слабость, сонливость. А серьёзные изменения почувствуют люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — у них могут начаться осложнения. О том, кому быть начеку во время рекордного падения давления, Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Когда атмосферное давление снижается, снижается и давление артериальное. Меняется тонус сосудов, ухудшается кровоснабжение тканей. В такие дни нужно особенно внимательно прислушиваться к своему организму и беречь его, а также строго придерживаться рекомендаций лечащего врача и не пропускать приём назначенных лекарств. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

При снижении атмосферного давления сердце работает интенсивнее, так как ему необходимо поддерживать нормальное кровообращение. Врач предупреждает, что в это время активность должна быть умеренной, интенсивные тренировки лучше перенести на другой день, ограничившись простой зарядкой. Ещё полезнее прогуляться: свежий воздух поможет насытить кровь кислородом и улучшит самочувствие.

Важно пить достаточно жидкости: она разжижает кровь и помогает сердцу перекачивать её по сосудам. При этом гипертоникам и людям с хронической сердечной недостаточностью нужно строго контролировать объём выпиваемой жидкости, так как избыток может спровоцировать повышение артериального давления и усугубить течение болезни. Уланкина советует отказаться от алкоголя и ограничить употребление кофе и газированных напитков, поскольку они провоцируют обезвоживание. Полезнее отвары трав, несладкие морсы и компоты, простая и минеральная вода. В рацион лучше добавить овощи, злаки, бананы, орехи: в них много магния и калия, которые помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

«К скачкам атмосферного давления можно подготовиться заранее. Организм способен адаптироваться к изменениям, но только если у него есть на это ресурсы. Чтобы восстановить их, важно полноценно отдыхать, спать не менее семи часов ежедневно, желательно ложась и вставая в одно и то же время. Также нужно полноценно питаться и минимум три раза в неделю заниматься физически — это укрепит ткани и сосуды и поможет им подготовиться к перепадам давления», — отмечает врач.

А если низкое атмосферное давление серьёзно повлияло на самочувствие — сильно болит или кружится голова, появилась слабость, учащённое сердцебиение, — нужно не терпеть, а как можно скорее обратиться к врачу.