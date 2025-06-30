Да — зарядке, нет — утреннему кофе: Как справляться с рекордно низким атмосферным давлением
Врач Уланкина: При снижении атмосферного давления откажитесь от алкоголя и кофе
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Здоровый человек может не заметить падений или подъёмов атмосферного давления либо почувствовать небольшую слабость, сонливость. А серьёзные изменения почувствуют люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — у них могут начаться осложнения. О том, кому быть начеку во время рекордного падения давления, Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Когда атмосферное давление снижается, снижается и давление артериальное. Меняется тонус сосудов, ухудшается кровоснабжение тканей. В такие дни нужно особенно внимательно прислушиваться к своему организму и беречь его, а также строго придерживаться рекомендаций лечащего врача и не пропускать приём назначенных лекарств.
При снижении атмосферного давления сердце работает интенсивнее, так как ему необходимо поддерживать нормальное кровообращение. Врач предупреждает, что в это время активность должна быть умеренной, интенсивные тренировки лучше перенести на другой день, ограничившись простой зарядкой. Ещё полезнее прогуляться: свежий воздух поможет насытить кровь кислородом и улучшит самочувствие.
Важно пить достаточно жидкости: она разжижает кровь и помогает сердцу перекачивать её по сосудам. При этом гипертоникам и людям с хронической сердечной недостаточностью нужно строго контролировать объём выпиваемой жидкости, так как избыток может спровоцировать повышение артериального давления и усугубить течение болезни. Уланкина советует отказаться от алкоголя и ограничить употребление кофе и газированных напитков, поскольку они провоцируют обезвоживание. Полезнее отвары трав, несладкие морсы и компоты, простая и минеральная вода. В рацион лучше добавить овощи, злаки, бананы, орехи: в них много магния и калия, которые помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.
«К скачкам атмосферного давления можно подготовиться заранее. Организм способен адаптироваться к изменениям, но только если у него есть на это ресурсы. Чтобы восстановить их, важно полноценно отдыхать, спать не менее семи часов ежедневно, желательно ложась и вставая в одно и то же время. Также нужно полноценно питаться и минимум три раза в неделю заниматься физически — это укрепит ткани и сосуды и поможет им подготовиться к перепадам давления», — отмечает врач.
А если низкое атмосферное давление серьёзно повлияло на самочувствие — сильно болит или кружится голова, появилась слабость, учащённое сердцебиение, — нужно не терпеть, а как можно скорее обратиться к врачу.
Напомним, что 30 июня в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление в летний период — приборы показали значение 728,3 миллиметра ртутного столба. Этот показатель на 0,1 миллиметра ниже предыдущего рекорда, установленного 45 лет назад в этот же календарный день.