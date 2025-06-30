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30 июня, 09:45

В Москве побит суточный рекорд низкого давления 45-летней давности

Леус: В Москве установлен суточный рекорд по низкому атмосферному давлению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Matevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Matevosyan

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление в летний период. По данным метеостанции на ВДНХ, в 10:00 утра приборы показали значение 728,3 мм ртутного столба. Этот показатель на 0,1 мм ниже предыдущего рекорда, установленного 45 лет назад в этот же календарный день.

Как сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, за всю историю наблюдений столь низкого давления в последний день июня ранее не регистрировалось. При этом специалист отмечает продолжающееся снижение показателей, поэтому окончательное рекордное значение будет определено только к вечеру.

По прогнозам синоптика, рост атмосферного давления начнётся в ближайшие дни, но нормальные значения будут достигнуты не раньше предстоящих выходных. Текущая аномалия связана с прохождением глубокого циклона над центральной частью Европейской России.

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Ранее жителей и гостей столицы уже предупреждали о рекордно низком атмосферном давлении. Также «Роскосмос» показал снимок циклона Зирос, который принёс в Россию плохую погоду.

Мария Любицкая
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