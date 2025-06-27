Спутники «Роскосмоса» поймали в объектив виновника ненастной погоды — циклон Зирос
«Роскосмос» показал снимок циклона Зирос, который принёс в Россию плохую погоду
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Корпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные спутниковые кадры, на которых запечатлён циклон Зирос, из-за которого в центральных регионах России царит ненастная погода. Именно он является причиной похолодания и осадков, охвативших обширную территорию.
Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Циклон в настоящий момент нависает прямо над российской столицей, принося с собой прохладу и дожди. Его движение сопровождается изменениями в метеоусловиях, которые ощущают жители региона.
«В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой», — сказано в публикации.
Фотографии циклона были сделаны с помощью российских космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники предоставили высокоточные изображения, позволяющие детально изучить структуру и динамику атмосферного явления.
Ранее Life.ru рассказывал, что на всей европейской территории РФ будет преобладать прохладная погода до конца июня. При этом на Юге России будет до +30... +33 градусов, а вот в Москве термометры днём будут показывать всего лишь +15... +17 градусов.