Спутники «Роскосмоса» поймали в объектив виновника ненастной погоды — циклон Зирос

Корпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные спутниковые кадры, на которых запечатлён циклон Зирос, из-за которого в центральных регионах России царит ненастная погода. Именно он является причиной похолодания и осадков, охвативших обширную территорию.

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Циклон в настоящий момент нависает прямо над российской столицей, принося с собой прохладу и дожди. Его движение сопровождается изменениями в метеоусловиях, которые ощущают жители региона.

«В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой», — сказано в публикации.

Фотографии циклона были сделаны с помощью российских космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники предоставили высокоточные изображения, позволяющие детально изучить структуру и динамику атмосферного явления.