Психолог объяснила, как бороться с унынием, когда июнь ведёт себя как октябрь

Холодный и дождливый июнь, когда вместо ожидаемого солнца за окном — серость и ливень, может вызывать чувство разочарования, апатию и даже лёгкую депрессию. Это естественная реакция организма, который привык к сезонным ритмам: лето ассоциируется с теплом, энергией и активностью, а подобная погода больше напоминает осень, что провоцирует внутренний дисбаланс. Как не упасть в дофаминовую яму из-за +12 летом, Life.ru рассказала психолог Оксана Бачинская.

Почему мы унываем, когда июнь больше похож на октябрь?

1. Дефицит солнечного света приводит к снижению выработки серотонина («гормона радости») и мелатонина (регулятора сна), из-за чего падает настроение и энергия.

2. Когнитивный диссонанс — подсознательно мы ожидаем летнего тепла, а реальность не соответствует ожиданиям, что усиливает раздражение и уныние.

3. Ограничение активности — из-за дождя и холода сложнее гулять, заниматься спортом на улице, встречаться с друзьями, что лишает нас привычных источников положительных эмоций.

Как себе помочь?

1. Создавайте «искусственное лето» дома — используйте яркий свет (фитолампы, гирлянды), включайте энергичную музыку, добавляйте в интерьер сочные цвета (оранжевый, жёлтый, зелёный).

2. Компенсируйте нехватку солнца витамином D — даже в пасмурную погоду он частично синтезируется, но можно добавить препараты после консультации с врачом.

3. Двигайтесь, даже если не хочется, — короткая зарядка, танцы или йога помогут разогнать апатию. Если на улице непогода, подойдут домашние тренировки или прогулка под зонтом.

4. Измените фокус восприятия: вместо «опять дождь» попробуйте найти плюсы — уютные вечера с чаем и книгой, возможность замедлиться, звук дождя для медитации. Планируйте маленькие радости: горячий шоколад, просмотр любимого фильма, ароматерапия с цитрусовыми или хвойными маслами.

Главное — не корить себя за упадок сил, а признать, что это нормальная реакция на нетипичные условия. Если состояние затягивается и мешает жить, стоит обратиться к специалисту. Возможно, речь идёт о сезонном аффективном расстройстве, которое требует более глубокой проработки. Погоду мы изменить не можем, но в наших силах адаптироваться к ней через заботу о себе и осознанный выбор в пользу ресурсных состояний. Оксана Бачинская Психолог