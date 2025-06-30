Вильфанд раскрыл, когда лето наконец придёт на смену «июньской осени» в Москве

В начале недели Москву и область ждёт «осенняя» погода и до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Всего за воскресенье, понедельник и вторник в Москве выпадет от 25% до 40% от месячной нормы осадков. Циклон над Московским регионом перемещается крайне медленно, так что выпадет много осадков, 25-30 мм за эти дни. И погода будет холодной, в понедельник и вторник температура будет ниже нормы на 4-5 градусов. Это погода осенняя», — сказал он.

Ночные температуры тоже будут не летними — до 11-12 градусов. Однако в среду потеплеет, и температура поднимется до 22 градусов. Однако всё равно жары ждать не стоит.

«Со среды в Москве наступят летние дни, потому что будет повышаться температура. Ночью она будет около 10-15 градусов. Днём в среду прогнозируется 17-22 градуса, затем дневные значения составят 22-25 градусов», — цитирует эксперта ТАСС.