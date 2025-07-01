Дезинфекция и гигиена: Россиянам рассказали, как избежать заражения грибком ног летом
Врач Гончакова: Риск заражения грибком ног растёт из-за повышенной влажности
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Летом увеличивается риск развития грибковых заболеваний кожи и ногтей из-за повышенной влажности и температуры воздуха. Врач-дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №1 и НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Гончакова рассказала Life.ru, как избежать заражения и своевременно обнаружить инфекцию.
Риск заражения грибковыми инфекциями ног увеличивается в летний период из-за повышенной влажности, потливости и частого контакта с инфицированными поверхностями.
Основные места, где можно подхватить грибок, — бассейны, сауны, бани и аквапарки. Для профилактики желательно носить открытую, просторную обувь с хорошей вентиляцией, которая не удерживает влагу и позволяет коже дышать. Это снижает вероятность развития инфекции.
Симптомы грибковых заболеваний делятся на две категории. При микозе кожа стоп и межпальцевых промежутков зудит, краснеет, появляются шелушения и иногда неприятный запах. Онихомикоз проявляется изменением цвета, утолщением и деформацией ногтей.
При обнаружении подобных признаков необходимо обратиться к специалисту для назначения эффективной терапии. Лечение должно быть комплексным и своевременным, так как грибок может возвращаться. Нужно провести дезинфекцию всей обуви, инструментов для личной гигиены, ванной. Повторное заражение, по словам эксперта, часто происходит в семье, если кто-то из близких не прошёл полный курс лечения.
Риск рецидива возрастает, если после терапии продолжать ходить босиком в местах с повышенной влажностью. Для контроля выздоровления необходимо после окончания лечения сдавать анализы — соскобы с ногтей на наличие грибков.
«Не забывайте о соблюдении правил личной ежедневной гигиены: мытьё ног с мылом и смена белья. Для стоп рекомендовано использовать отдельное полотенце. Их нужно обрабатывать увлажняющим и питательным кремом для профилактики появления микротравм кожи», — заключила собеседница Life.ru.
А ранее врач рассказала, что в жаркий сезон резко возрастает число ушных заболеваний, что напрямую связывают с активным использованием наушников. Уши имеют множество сальных желез, из-за чего в жару сильно потеют, создавая идеальную среду для развития инфекций.