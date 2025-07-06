Фанаты в ужасе: Настя Задорожная показала, как тренирует 10-месячную дочь в бассейне
Настя Задорожная подверглась критике за тренировки 10-месячной дочери в бассейне
Настя Задорожная с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru
Актриса и певица Настя Задорожная вызвала недовольство среди поклонников, опубликовав видео, на котором её 10-месячная дочь проходит курсы «Самоспасения младенцев» в бассейне. Многие писали, что они волнуются за девочку, которая тонет в воде и захлёбывается. Видео с занятия Задорожная выкладывала в своих соцсетях.
Дочка Насти Задорожной проходит курсы «самоспасения младенцев». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru
В своём блоге Задорожная поделилась записью, на которой видно, как её дочь помещают в воду. На видео девочка плачет, в один из моментов инструктор переворачивает её вниз головой. Это приводит к тому, что она начинает захлёбываться. В течение всего ролика ребёнок пытается плыть на спине, но у неё это не удаётся.
«Обучение для экстремальных ситуаций в воде, с которыми мы можем столкнуться ежедневно. Мы выбрали это направление потому что вода и бассейны повсюду. Горжусь. Саше непросто, но она отлично справляется», — подписала видео Задорожная.
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