Российская актриса из нулевых осталась без IT-бизнеса

Российская актриса Анастасия Задорожная, известная многим по сериалу «Клуб» из 2000-х, лишилась своего IT-бизнеса в России. Компания, в которой она была основным владельцем и имела 99% акций, была ликвидирована. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Компания «Скайхат», занимающаяся облачными хранилищами данных, имела в числе совладельцев Юрия Д. Актриса, ранее вовлечённая в IT-сферу благодаря своему мужу-программисту, вместе с семьёй эмигрировала в США. Тем не менее в 2024 году актриса зарегистрировала компанию в России.