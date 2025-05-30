Российская актриса из нулевых осталась без IT-бизнеса
Российская актриса из нулевых Настя Задорожная потеряла IT-бизнес в РФ
Анастасия Задорожная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru
Российская актриса Анастасия Задорожная, известная многим по сериалу «Клуб» из 2000-х, лишилась своего IT-бизнеса в России. Компания, в которой она была основным владельцем и имела 99% акций, была ликвидирована. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Компания «Скайхат», занимающаяся облачными хранилищами данных, имела в числе совладельцев Юрия Д. Актриса, ранее вовлечённая в IT-сферу благодаря своему мужу-программисту, вместе с семьёй эмигрировала в США. Тем не менее в 2024 году актриса зарегистрировала компанию в России.
После закрытия «Скайхат» практически сразу же возникла компания «Скайхат Лабз». Несмотря на смену названия, компания сохранила прежнего директора, сайт и направление деятельности. Единственное заметное отличие — отсутствие Задорожной в списке учредителей. Актриса объяснила это «перераспределением деятельности» внутри семейного бизнеса, подчеркнув, что ситуация находится под контролем, и её отсутствие в документах — формальность.
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