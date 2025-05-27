Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своём бильярдном бизнесе
«Страсти»: Леонид Якубович заработал на бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей
Леонид Якубович. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Известный телеведущий Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».
Авторы материала уточнили, что Якубович является соучредителем компании «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» с 2005 года. Данная фирма занимается производством бильярдных столов и соответствующих аксессуаров. Согласно данным из открытых источников, за прошлый год телеведущий заработал 2,6 миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила всего 136 тысяч рублей.
Напомним, что в марте суд взыскал с бильярдной компании Леонида Якубовича 219 тысяч рублей за неуплату аренды. Организация заключила соглашение с Северо-западным территориальным управлением имущественных отношений Минобороны, однако одно из условий договора не было выполнено. Позднее стало известно, что бизнес телеведущего находится под угрозой закрытия.