Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своём бильярдном бизнесе

Известный телеведущий Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

Авторы материала уточнили, что Якубович является соучредителем компании «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» с 2005 года. Данная фирма занимается производством бильярдных столов и соответствующих аксессуаров. Согласно данным из открытых источников, за прошлый год телеведущий заработал 2,6 миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила всего 136 тысяч рублей.