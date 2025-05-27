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27 мая, 09:52

Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своём бильярдном бизнесе

«Страсти»: Леонид Якубович заработал на бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей

Леонид Якубович. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Леонид Якубович. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный телеведущий Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

Авторы материала уточнили, что Якубович является соучредителем компании «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» с 2005 года. Данная фирма занимается производством бильярдных столов и соответствующих аксессуаров. Согласно данным из открытых источников, за прошлый год телеведущий заработал 2,6 миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила всего 136 тысяч рублей.

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Напомним, что в марте суд взыскал с бильярдной компании Леонида Якубовича 219 тысяч рублей за неуплату аренды. Организация заключила соглашение с Северо-западным территориальным управлением имущественных отношений Минобороны, однако одно из условий договора не было выполнено. Позднее стало известно, что бизнес телеведущего находится под угрозой закрытия.

Дарья Нарыкова
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