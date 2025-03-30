«Дело — труба»: Якубович хотел оставить съёмки «Поля чудес» после провального эфира

Леонид Якубович уже 34 года ведёт программу «Поле чудес». Ведущий изначально сомневался в успехе проекта, но все же пришёл на съемки и был удивлён, когда его представили как новую звезду телевидения. Леонид Аркадьевич вспомнил, как на первых двух эфирах он кричал не своим голосом и как это чуть не привело к провалу.

«Первые две съёмки «Поля чудес» я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело — труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Меня никто не отговаривал, мол: «Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!» А просто сказали: «Хорошо, чёрт с тобой, приходи ещё раз, крайняя съёмка, и дальше решай сам», — приводит его слова издание «7 дней».