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6 июля, 10:52

«Ждём тебя, малыш»: Актёры Руденко и Дудина станут родителями во второй раз

Руденко и Дудина рассказали о скором пополнении, семья ждёт второго ребёнка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elena_dudina_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elena_dudina_official

В семье актёров Анатолия Руденко и Елены Дудиной ожидается пополнение. Радостной новостью пара поделилась в соцсетях опубликовав серию милых семейных снимков. На фотографиях хорошо видно округлившийся животик Елены, что говорит о скором появлении уже второго малыша на свет.

«Та самая свечка на днерожденческом торте, тот самый небесный фонарик, отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь, та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка, сгоревшая когда-то на дне бокала. Ещё одна наша любовь. Ждём тебя, малыш», — гласит подпись под свежими снимками.

Руденко и Дудина встретились, работая над сериалом «Вчера закончилась война». Их отношения переросли в брак в 2012 году, и в том же году, 19 июня, у них родилась дочь Милена.
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А ранее таким же способом актриса Агата Муцениеце дала понять всем своим подписчикам, что она готовится в третий раз стать матерью. Она выложила у себя в соцсетях снимки с фотосессии, где хорошо виден её круглый живот. При этом поначалу она отвергала все подозрения.

Мария Любицкая
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