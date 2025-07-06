«Ждём тебя, малыш»: Актёры Руденко и Дудина станут родителями во второй раз

В семье актёров Анатолия Руденко и Елены Дудиной ожидается пополнение. Радостной новостью пара поделилась в соцсетях опубликовав серию милых семейных снимков. На фотографиях хорошо видно округлившийся животик Елены, что говорит о скором появлении уже второго малыша на свет.

«Та самая свечка на днерожденческом торте, тот самый небесный фонарик, отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь, та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка, сгоревшая когда-то на дне бокала. Ещё одна наша любовь. Ждём тебя, малыш», — гласит подпись под свежими снимками.

Руденко и Дудина встретились, работая над сериалом «Вчера закончилась война». Их отношения переросли в брак в 2012 году, и в том же году, 19 июня, у них родилась дочь Милена.