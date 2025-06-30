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Регион
30 июня, 09:08

«Наслаждаюсь семейной жизнью»: Беременная Агата Муцениеце раскрыла, когда уйдёт в декрет

Актриса Муцениеце рассказала, что уйдёт в декрет после окончания съёмок в сериале

Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце уйдёт в декрет после завершения съёмок сериала «Химкинские ведьмы» в середине августа. Своими планами артистка поделилась с корреспондентом издания Леди Mail на съёмочной площадке.

«Химкинские ведьмы» будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определённого времени. До какого — пока не решила», — отметила звезда.

По словам актрисы, во время съёмок ей пришлось столкнуться с необычными сценами. Муцениеце рассказала, что у неё была сцена, где её буквально обложили жабами. Кроме того, артистке пришлось держать в руке огромного паука.

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Напомним, Муцениеце дала понять всем своим подписчикам, что она готовится в третий раз стать матерью. Она выложила у себя в соцсетях снимки с фотосессии, где хорошо виден её круглый живот. При этом поначалу она отвергала все подозрения.

Александра Мышляева
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