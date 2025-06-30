«Наслаждаюсь семейной жизнью»: Беременная Агата Муцениеце раскрыла, когда уйдёт в декрет
Актриса Муцениеце рассказала, что уйдёт в декрет после окончания съёмок в сериале
Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце уйдёт в декрет после завершения съёмок сериала «Химкинские ведьмы» в середине августа. Своими планами артистка поделилась с корреспондентом издания Леди Mail на съёмочной площадке.
«Химкинские ведьмы» будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определённого времени. До какого — пока не решила», — отметила звезда.
По словам актрисы, во время съёмок ей пришлось столкнуться с необычными сценами. Муцениеце рассказала, что у неё была сцена, где её буквально обложили жабами. Кроме того, артистке пришлось держать в руке огромного паука.
Напомним, Муцениеце дала понять всем своим подписчикам, что она готовится в третий раз стать матерью. Она выложила у себя в соцсетях снимки с фотосессии, где хорошо виден её круглый живот. При этом поначалу она отвергала все подозрения.