«Наслаждаюсь семейной жизнью»: Беременная Агата Муцениеце раскрыла, когда уйдёт в декрет

Актриса Агата Муцениеце уйдёт в декрет после завершения съёмок сериала «Химкинские ведьмы» в середине августа. Своими планами артистка поделилась с корреспондентом издания Леди Mail на съёмочной площадке.

«Химкинские ведьмы» будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определённого времени. До какого — пока не решила», — отметила звезда.

По словам актрисы, во время съёмок ей пришлось столкнуться с необычными сценами. Муцениеце рассказала, что у неё была сцена, где её буквально обложили жабами. Кроме того, артистке пришлось держать в руке огромного паука.