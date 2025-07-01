Что делать, если в лагере у ребёнка нет друзей: советы и лайфхаки от психологов Отправляя ребёнка в летний лагерь, родители хотят, чтобы он там нашёл себе новых друзей. Но почему возникают барьеры общения и как наладить контакт с ровесниками? Проверенные советы и лайфхаки от психологов — в материале Life.ru. 1 июля, 12:14 Ребёнок не может подружиться в лагере? Разбираем причины и даём решения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Быстро завести новые знакомства в отряде способен не каждый ребёнок. Общительному «шустрику» легче проявить себя в любых условиях и сразу подружиться с десятком ребят. Для интроверта смена формата общения и незнакомая обстановка лагеря — повод почувствовать себя в первые дни неуютно, однако, говорят психологи, это нормально для всех людей, адаптация в среднем занимает до трёх дней. А если новичку новая обстановка кажется кошмаром и он в слезах звонит домой с просьбой забрать его из лагеря, здесь, возможно, речь идёт о неполадках в социальной интеграции. Но это не значит, что ситуацию нельзя исправить, надо разобраться в основных причинах — и тогда найдутся и возможные решения.

В большинстве случаев, по мнению специалистов, корни отстранённости ребёнка от коллектива не в лагерной программе или профессионализме вожатых и педагогов: они формируются ещё до поездки в лагерь.

Жёсткий график, застенчивость, буллинг: что мешает детям дружить?

Разумеется, их немало. Помимо возраста детей и тематики лагеря затронем ещё несколько самых типичных:

жёсткий ритм жизни: школьное расписание, репетиторы, выполнение домашних заданий оставляют мало времени на неформальное общение с родителями, ребятами во дворе, на секции или в музыкалке;

узость круга: обычно школьное общение ограничено одной группой детей: с кем играют на перемене, с теми же бегают на площадке после уроков, в итоге навык знакомства с новыми людьми не тренируется, сказать «давай дружить» становится сложно;

качества личности: застенчивость, темперамент, уровень самооценки могут помешать завязыванию приятельских отношений;

модель общения в семье: дети нередко копируют сценарии поведения, манеру общения родителей, иногда они закладывают установки, повторение которых мешает ребёнку строить здоровые отношения вне дома;

эмоциональный фон: случается, ребёнку не нравится коллектив, в котором он оказался в детском саду, школе, секции, либо дело не в окружении — сверстники не принимают его в «свою стаю».

— Ещё одним источником проблем с социализацией может являться само детское сообщество, которое нередко бывает довольно жестоким. Сегодня дети проводят время в одиночестве, зачастую — за гаджетами. Поэтому мальчики и девочки не знают обычных для нашего поколения способов знакомства. Кроме того, у них не так сильно развита способность к эмпатии, им сложно поддерживать друг друга, — отмечает детский психолог, сотрудник клиники для детей и подростков Виктория Богданова.

Детям может быть трудно общаться из-за качеств личности или узости круга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iren_Geo

Но специалисты отмечают, что буллинг также возможен.

— В конце концов, любой отряд — это стихийно собранная группа детей, которые чаще всего не знают друг друга. Им приходится быстро определяться с ролями, положением. Не всех новое положение и роль устраивают. Издевательства возникают не сразу. Чаще ребёнка просто не включают в игру, — рассказывает специалист программы «Травли.нет» Ирина Пудовинникова.

Психологи рекомендуют учить детей обращать внимание на свои чувства, уметь называть их прямо: «Мне неприятно, когда надо мной смеются». Следует учить их говорить спокойно, не обвиняя, не оправдываясь, не огрызаясь. Если ситуация повторяется, конечно, надо идти к вожатому. Впрочем, настоящий профессионал и сам вовремя вмешается, остановит назревающий конфликт.

Главный совет от психологов — обращать внимание на свои чувства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Советы психологов для родителей

Что сказать ребёнку перед лагерем, чтобы он не боялся новых знакомств

— Настроить необщительного ребёнка на успешное знакомство с ровесниками в лагере вполне реально ещё накануне отъезда на смену, — убеждена Екатерина Суржикова, старший продакт-менеджер образовательной платформы.

Вот что рекомендуют сделать психологи перед поездкой в лагерь.

Введите в курс дела. Расскажите ему о лагере всё, что он должен знать: зачем он туда едет, что там будет и как там живётся. За несколько дней до самой поездки можно ввести распорядок дня дома. Например, раньше вставать, заниматься и есть в установленное время.

Поощряйте ребёнка быть открытым. Ему нужно быть инициативным и энергичным, приветливым и дружелюбным, чтобы к нему потянулись другие дети. К зануде, уткнувшемуся в смартфон, мало кто захочет подойти.

До отъезда ребёнка в лагерь стоит объяснить ему особенности распорядка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Обсудите, когда и как часто вы с ребёнком будете общаться и созваниваться, — так вам обоим будет спокойнее.

Научить не бояться игр на знакомство. Как правило, их проводят в первый день, чтобы познакомить детей друг с другом и вожатыми: каждый по очереди называет своё имя и немного рассказывает о себе. Чтобы такой формат не оказался ребёнку в новинку, заранее потренируйтесь дома, подскажите, о чём он может рассказать: о своём хобби, в какие игры играет, какие фильмы смотрит.

Подсказать, что не стоит игнорировать соседей по комнате. Соседи — самый логичный вариант для первого знакомства, ведь с ними придётся делить жилое пространство (плюс вешалки, тумбочки, шкаф), а это вероятность поболтать после отбоя или во время тихого часа. Посоветуйте ребёнку обращать внимание на то, что его сосед привёз с собой: книгу, настолку, игрушки. Они вполне могут стать темой для обсуждения с владельцем, но важно при этом никого не задеть и не обидеть.

Рекомендовать не отказываться от творческих активностей. Для общительного ребёнка конкурсы, спектакли, концерты — настоящие площадки для демонстрации своих умений и талантов. Если ваш ребёнок не готов выходить на сцену, то можно проявить себя по-другому: рисовать афишу, готовить декорации, сочинять сценарий и т.д. Главное — найти своё место в общем деле.

Не загонять ребёнка в тупик критикой. Продуктивнее будет мягко мотивировать ребенка на общение, например: «У тебя ведь хорошо получается оригами — запишись в кружок». Также можно вспомнить и по-дружески поделиться с ребёнком собственным успешным опытом преодоления стеснительности и обретения друзей в лагере.

В каждом лагере много активностей — ребёнок сможет найти занятие по душе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sydarikova_foto

Советы психологов для застенчивых ребят

Как вести себя, чтобы с тобой захотели дружить: лайфхаки от сверстников

Чтобы с тобой захотели дружить, окружающие должны видеть в тебе открытого и жизнерадостного человека. Есть несколько простых советов, чтобы было проще начать общаться и влиться в коллектив.

Главное — не бойся. На самом деле все вокруг тоже волнуются — вы в одной лодке. Знакомство можно начать с комплимента («Прикольная у тебя футболка! Где заказывал?», «О! Ты тоже любишь этого певца/блогера?»), шутки или обычного «Привет!». То же относится и к помощи: самостоятельность — важное качество, но нет ничего страшного в том, чтобы спросить совета у кого-то знающего, например у вожатых.

Будь собой. Чем хорош новый коллектив? Здесь тебя не знают, так что можно рассказать о себе только самое хорошее. Главное — не врать, не пытаться казаться крутым, но, конечно, и не подстраиваться под новых знакомых. Ребята будут дружить с тобой настоящим, а если не будут — зачем такие друзья?

Интересуйся. Людям нравится, когда их слушают, а события хороши, когда в них участвуют. Будь активным и любознательным, с готовностью принимай все задачи, что даёт тебе лагерь, и справляйся с ними вместе с друзьями.

Стой за себя. Будь готов к подколам: хорошо, когда человек умеет посмеяться над собой, но не молчи, если тебе что-то не нравится. Иногда люди могут задеть тебя случайно — такое не стоит принимать близко к сердцу. Иногда конфликты случаются, но ссоры и грубая сила — не выход. Если кто-то переходит границы — обратись к вожатым.

Учись у ровесников. У некоторых людей явно есть талант к дружбе, они всегда и везде активно общаются. Одним помогает чувство юмора, другие очень разговорчивы, третьи обаятельны. Ты можешь подглядеть и позаимствовать у них полезные приёмы коммуникации. Обрати внимание, как они здороваются, о чём говорят, как реагируют на слова других, как часто улыбаются. Напрямую копировать других не стоит, но наверняка можно использовать какие-то элементы поведения.

Застенчивым детям советуют учиться у более общительных ровесников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Совет психолога: почему детям полезно побывать в лагере

— В хороших лагерях, как правило, предусмотрены занятия и кружки для разных детей — как активных, так и пассивных, робких и боевых, — говорит семейный психотерапевт, доцент департамента психологии НИУ «Высшая школа экономики» и кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ Елена Чеботарёва.

Пребывание в лагере учит ребёнка выстраивать взаимоотношения в новом коллективе — не только в отряде, а затем в классе, но и на будущем рабочем месте. Кстати, как показывает практика, летний лагерь вполне может подарить человеку лучшего друга на всю жизнь.

Авторы Валентина Станкевич