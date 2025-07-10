Как спасти жизнь питомцу во время жары: Лайфхаки для собак, кошек и даже хомяков

Лето — это время солнца, пляжей и весёлых прогулок, но для наших пушистиков это может быть настоящим испытанием. Жара нередко сильно влияет на здоровье животных, и важно знать, как помочь им справиться с высокими температурами, которые на этой неделе бьют все рекорды и превышают отметку в +33. В этом тексте мы собрали простые и эффективные лайфхаки, которые помогут защитить ваших любимцев от перегрева и сделать их летние дни более комфортными.

Как спасти собаку от перегрева

Как защитить собаку от теплового удара в жару? Фото © «Шедеврум»

Для собак опасность представляют не только высокие температуры, но и перегрев на солнце. Исключите долгие прогулки в самую жару, предпочитая раннее утро или вечер. Обязательно обеспечьте доступ к свежей воде — несколько мисок в разных местах дома не помешают. Мокрое полотенце на полу поможет охладиться питомцу, когда он на него ляжет или постоит. Также можно, как и человека, питомца охладить, окатив в душе прохладной водой (не ледяной). Но если у вас собака с короткой шерстью, не переусердствуйте с купанием — частое мытьё может нарушить естественную защиту кожи. И, конечно же, никогда не оставляйте собаку в припаркованном автомобиле — даже на короткое время!

Кошки в жару: как помочь питомцам

Фото © «Шедеврум»

Кошки, как правило, более независимы в выборе места для отдыха, поэтому ваша задача — предоставить им прохладные зоны. Это может быть проветриваемое помещение, плетёная лежанка около вентилятора или просто лежанка на кафельной плитке пола. Игры лучше проводить в прохладное время суток. Следите за тем, чтобы вода всегда была свежей. Некоторые кошки с удовольствием пьют воду из фонтанчиков. Это отличный способ увеличить потребление жидкости.

Хомяки, крысы и прочие грызуны

Хомяки и крысы в жару: как спасти питомцев. Фото © «Шедеврум»

Эти маленькие зверьки особенно уязвимы к жаре. Их клетки должны находиться в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей. Во время пика жары увеличьте количество свежей воды. Можно использовать охлаждающие гели, которые продаются в зоомагазинах, но обязательно ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что они безопасны для ваших питомцев. Помните, что эти зверьки нуждаются в прохладной среде, поэтому кондиционер в помещении, где они живут, будет лучшим решением.

Как охладить попугаев и других птичек во время жары

Зной в Москве: как защитить попугаев от жары и теплового удара. Фото © «Шедеврум»

Попугаи очень чувствительны к перепадам температуры и сквознякам. Обеспечьте им тень и доступ к воде. Можно использовать специальные охлаждающие подставки для клеток. Важно, чтобы в клетке был доступ к свежей воде, можно даже поставить маленькую миску с водой для купания. Следите за поведением попугая — изменение активности, замедленное дыхание могут свидетельствовать о перегреве.