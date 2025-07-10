Медовый Спас в 2025 году: Как отпраздновать первый из трёх летних Спасов и почему это праздник побед Когда будет Медовый Спас в 2025 году, его традиции и приметы. Суть и история этого праздника, его значение в русском народном календаре — в материале Life.ru. 10 июля, 14:30 Медовый Спас — это православный праздник, который очевидно связан с пчёлами. Обложка © «Шедеврум»

Медовый спас — это народно-христианский праздник, который распространён у восточных славян. Он приурочен к православному празднику Происхождения честных древ Животворящего Креста, и с этого дня начинается Успенский пост, который продлится до конца августа. В этот день на Руси испокон веков освящали мёд, а в Константинополе выносили на перекрёстки освящённые реплики креста, на котором распяли Иисуса, чтобы избавиться от болезней. В материале расскажем, как праздновать Медовый Спас 2025 и какие традиции православие сохранило с древнейших времён.

Медовый Спас: что это за праздник

Медовый Спас — это народный праздник, который отмечается одновременно с православным Происхождением честных древ Животворящего Креста. Фото © Wikipedia

Медовый Спас установился в Древней Руси как летний народный праздник, связанный с древней церковной традицией Успенского поста и празднования Происхождения честных древ Животворящего Креста. Славяне придали празднику свою специфику. Они издревле жили в лесах и собирали там дикий мёд. А потом приняли христианство. Позже — научились держать своих домашних пчёл. Как раз на Медовый Спас начинается интенсивный сбор мёда, который потом освящается батюшкой. А ещё Медовый Спас — это первый день Успенского поста. В народе у праздника есть и альтернативные названия: Первый Спас, Мокрый Спас, Спас-маковей, Маковый Спас, Маковеев день и Проводы лета. Маковеев день — потому что Медовый Спас совпадает ещё и с днём памяти святых мучеников Маккавеев.

Какого числа Медовый Спас отмечают в 2025 году

Медовый Спас отмечают в августе. Всегда в один и тот же день — это непереходящий праздник. Фото © «Шедеврум»

Медовый спас 2025 — какого числа в России он будет? Этот вопрос волнует верующих каждый год. И определить дату торжества на самом деле легко. Медовый Спас 2025 состоится 14 августа, в середине последнего месяца лета. История Медового Спаса полна интереснейших нюансов. В 1918 году, когда вся Россия перешла на светский григорианский календарь, у праздника появилось две даты. Дело в том, что раньше Русь, а потом и Российская империя, жили по церковному календарю. Его установили ещё в честь Юлия Цезаря в Римской республике, а потом установили как основной и в христианской традиции.

С тех пор как его приняли, юлианский календарь особо не менялся. А приняли его за 45 лет до рождения Христа. Католической Европе стало неудобно жить по-юлиански, поэтому в 1582-м году Папа Римский Григорий XIII ввёл свой собственный календарь. А в 1918 году григорианский календарь заменил юлианский и в России. В итоге привычная дата праздника, 1 августа, подвинулась на две недели. В России 1-е и 14 августа — одно и то же число. Только первое — церковное, а второе — светское.

История и суть праздника Медовый Спас

У Медового Спаса интересная и насыщенная история. В этот день одновременно проходят целых четыре события.

История Медового Спаса — это причудливое сочетание раннехристианских традиций, законодательной практики Византийской империи и традиционных обычаев славян, адаптированных под церковный календарь. Главное торжество — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста. Этот праздник установился в Константинополе где-то в 900-е годы нашей эры. Первоначально был местным: отмечали только в столице Византии. Греческий часослов 1897 года проливает свет на причины появления праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращения болезней». И, кстати, Успенский пост, приуроченный к Медовому Спасу, появился позже — около 1000 года.

А потом Русь приняла христианство, и праздник Изнесения Честного Древа Креста приобрёл в нашей стране местный колорит. На Руси торжество стали называть Всемилостивым Спасом, опять же — в честь Иисуса Христа. А в 1164 году князь Андрей Боголюбский победил волжских булгар, потому что много молился и взял с собой в битву Честный Крест Христов и Владимирскую икону Божьей Матери. Что самое удивительное: Мануил I Комнин, император Византии, буквально в тот же день отразил нападение турок-сельджуков на свою страну. Кроме того, в день Медового Спаса православные чтят память святых мучеников Маккавеев. В иудаизме они известны как «Ханна и семь сыновей». Это семья, которая в 160-х годах до нашей эры отказалась принимать языческую веру эллинов и есть свинину. За это семеро сыновей были жестоко казнены на глазах у матери, которая упала замертво от такого душевного потрясения.

Поэтому суть церковного праздника Медовый Спас сочетает в себе сразу несколько сюжетов. Это чествование Животворящего Креста, на котором был распят Иисус, чествование мученичества Маккавеев и празднование победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами вместе с победой Мануила I Комнина над турками-сельджуками. А для обычных славян это день, когда начинается Успенский пост, — можно есть овощи, собирать и освящать у священника мёд.

Традиции праздника Медовый Спас

Медовый Спас — традиции праздника, которые живы в 2025 году. Церковные и народные обычаи на праздник. Фото © «Шедеврум»

Медовый Спас был для наших предков связан со множеством традиций. Народные и церковные обычаи переплетались в этот день между собой, создавая уникальное торжество. Церковь и простые люди вместе творили праздник, что был важной частью их жизни. Поэтому сейчас мы можем гордиться не только глубоким духовным смыслом Медового Спаса, но и практиковать обычаи, установившиеся среди русских людей несколько веков назад.

Перечислим традиции, что установились на праздник Медовый Спас: Наши предки были уверены в том, что именно в этот день соты наполняются пчелиным нектаром, а значит, надо его поскорее собрать, чтобы дикие пчёлы не утащили.

Освящение мёда и воды: после этого они приобретают целебные свойства.

В освящённом водоёме нужно искупаться: это последний день в году, когда вода ещё безопасна.

Гостей, соседей и друзей принято было угощать медовыми и маковыми сладостями.

С 14-го до 27 августа нельзя есть мясо, молоко и рыбу — Успенский пост. Овощи, фрукты и постная медовая выпечка разрешены.

Женщины собирали из целебных трав обережные букеты — «маковейчики».

Нельзя убираться дома, шить, заниматься тяжёлой работой и ссориться.

Приметы на Медовый Спас — 14 августа

Медовый Спас породил среди наших предков множество примет. Как погодных, так и житейских. Фото © «Шедевурм»

Медовый Спас — это первый из трёх летних Спасов, и все они приходились на конец лета. Это интересная традиция — отмечать окончание тёплого периода праздниками, которые почитают Христа. Обычай намекает на то, что русские люди перед началом осени просили у Бога, чтобы холодные месяцы прошли как можно более спокойно. Кроме того, наши предки на Медовый Спас успели заметить много природных закономерностей.

Из них сложились народные приметы на Медовый Спас. Кто на Медовый Спас работает, заболеет.

На Медовый Спас святи колодцы, купай скот в реке, собирай горох, готовься сеять озимые.

Медовый Спас — святи колодцы и хлебные венки.

святи колодцы и хлебные венки. «Первый Спас — готовь валенки в запас». Так наши предки готовились к неизбежному приходу зимы.

Так наши предки готовились к неизбежному приходу зимы. Если на Медовый Спас дождь — не будет лесных пожаров. Если жара — будет тёплая осень.

На Медовый Спас улетели ласточки — холода настанут раньше.

Счастливого Медового Спаса! Поздравляем со вторым профессиональным православным праздником, если вы пасечник. А пока первый день Успенского поста ещё не наступил и в Москве стоит аномальная жара, предлагаем почитать материал Life.ru о том, как спасти своих питомцев.

Авторы Любовь Свободная