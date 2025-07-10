Медовый Спас в 2025 году: Как отпраздновать первый из трёх летних Спасов и почему это праздник побед
Когда будет Медовый Спас в 2025 году, его традиции и приметы. Суть и история этого праздника, его значение в русском народном календаре — в материале Life.ru.
Медовый Спас — это православный праздник, который очевидно связан с пчёлами. Обложка © «Шедеврум»
Медовый спас — это народно-христианский праздник, который распространён у восточных славян. Он приурочен к православному празднику Происхождения честных древ Животворящего Креста, и с этого дня начинается Успенский пост, который продлится до конца августа. В этот день на Руси испокон веков освящали мёд, а в Константинополе выносили на перекрёстки освящённые реплики креста, на котором распяли Иисуса, чтобы избавиться от болезней. В материале расскажем, как праздновать Медовый Спас 2025 и какие традиции православие сохранило с древнейших времён.
Медовый Спас: что это за праздник
Медовый Спас — это народный праздник, который отмечается одновременно с православным Происхождением честных древ Животворящего Креста. Фото © Wikipedia
Медовый Спас установился в Древней Руси как летний народный праздник, связанный с древней церковной традицией Успенского поста и празднования Происхождения честных древ Животворящего Креста. Славяне придали празднику свою специфику. Они издревле жили в лесах и собирали там дикий мёд. А потом приняли христианство. Позже — научились держать своих домашних пчёл. Как раз на Медовый Спас начинается интенсивный сбор мёда, который потом освящается батюшкой. А ещё Медовый Спас — это первый день Успенского поста. В народе у праздника есть и альтернативные названия: Первый Спас, Мокрый Спас, Спас-маковей, Маковый Спас, Маковеев день и Проводы лета. Маковеев день — потому что Медовый Спас совпадает ещё и с днём памяти святых мучеников Маккавеев.
Какого числа Медовый Спас отмечают в 2025 году
Медовый Спас отмечают в августе. Всегда в один и тот же день — это непереходящий праздник. Фото © «Шедеврум»
Медовый спас 2025 — какого числа в России он будет? Этот вопрос волнует верующих каждый год. И определить дату торжества на самом деле легко. Медовый Спас 2025 состоится 14 августа, в середине последнего месяца лета. История Медового Спаса полна интереснейших нюансов. В 1918 году, когда вся Россия перешла на светский григорианский календарь, у праздника появилось две даты. Дело в том, что раньше Русь, а потом и Российская империя, жили по церковному календарю. Его установили ещё в честь Юлия Цезаря в Римской республике, а потом установили как основной и в христианской традиции.
С тех пор как его приняли, юлианский календарь особо не менялся. А приняли его за 45 лет до рождения Христа. Католической Европе стало неудобно жить по-юлиански, поэтому в 1582-м году Папа Римский Григорий XIII ввёл свой собственный календарь. А в 1918 году григорианский календарь заменил юлианский и в России. В итоге привычная дата праздника, 1 августа, подвинулась на две недели. В России 1-е и 14 августа — одно и то же число. Только первое — церковное, а второе — светское.
История и суть праздника Медовый Спас
У Медового Спаса интересная и насыщенная история. В этот день одновременно проходят целых четыре события.
История Медового Спаса — это причудливое сочетание раннехристианских традиций, законодательной практики Византийской империи и традиционных обычаев славян, адаптированных под церковный календарь. Главное торжество — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста. Этот праздник установился в Константинополе где-то в 900-е годы нашей эры. Первоначально был местным: отмечали только в столице Византии. Греческий часослов 1897 года проливает свет на причины появления праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращения болезней». И, кстати, Успенский пост, приуроченный к Медовому Спасу, появился позже — около 1000 года.
А потом Русь приняла христианство, и праздник Изнесения Честного Древа Креста приобрёл в нашей стране местный колорит. На Руси торжество стали называть Всемилостивым Спасом, опять же — в честь Иисуса Христа. А в 1164 году князь Андрей Боголюбский победил волжских булгар, потому что много молился и взял с собой в битву Честный Крест Христов и Владимирскую икону Божьей Матери. Что самое удивительное: Мануил I Комнин, император Византии, буквально в тот же день отразил нападение турок-сельджуков на свою страну. Кроме того, в день Медового Спаса православные чтят память святых мучеников Маккавеев. В иудаизме они известны как «Ханна и семь сыновей». Это семья, которая в 160-х годах до нашей эры отказалась принимать языческую веру эллинов и есть свинину. За это семеро сыновей были жестоко казнены на глазах у матери, которая упала замертво от такого душевного потрясения.
Поэтому суть церковного праздника Медовый Спас сочетает в себе сразу несколько сюжетов. Это чествование Животворящего Креста, на котором был распят Иисус, чествование мученичества Маккавеев и празднование победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами вместе с победой Мануила I Комнина над турками-сельджуками. А для обычных славян это день, когда начинается Успенский пост, — можно есть овощи, собирать и освящать у священника мёд.
Традиции праздника Медовый Спас
Медовый Спас — традиции праздника, которые живы в 2025 году. Церковные и народные обычаи на праздник. Фото © «Шедеврум»
Медовый Спас был для наших предков связан со множеством традиций. Народные и церковные обычаи переплетались в этот день между собой, создавая уникальное торжество. Церковь и простые люди вместе творили праздник, что был важной частью их жизни. Поэтому сейчас мы можем гордиться не только глубоким духовным смыслом Медового Спаса, но и практиковать обычаи, установившиеся среди русских людей несколько веков назад.
Перечислим традиции, что установились на праздник Медовый Спас:
- Наши предки были уверены в том, что именно в этот день соты наполняются пчелиным нектаром, а значит, надо его поскорее собрать, чтобы дикие пчёлы не утащили.
- Освящение мёда и воды: после этого они приобретают целебные свойства.
- В освящённом водоёме нужно искупаться: это последний день в году, когда вода ещё безопасна.
- Гостей, соседей и друзей принято было угощать медовыми и маковыми сладостями.
- С 14-го до 27 августа нельзя есть мясо, молоко и рыбу — Успенский пост. Овощи, фрукты и постная медовая выпечка разрешены.
- Женщины собирали из целебных трав обережные букеты — «маковейчики».
- Нельзя убираться дома, шить, заниматься тяжёлой работой и ссориться.
Приметы на Медовый Спас — 14 августа
Медовый Спас породил среди наших предков множество примет. Как погодных, так и житейских. Фото © «Шедевурм»
Медовый Спас — это первый из трёх летних Спасов, и все они приходились на конец лета. Это интересная традиция — отмечать окончание тёплого периода праздниками, которые почитают Христа. Обычай намекает на то, что русские люди перед началом осени просили у Бога, чтобы холодные месяцы прошли как можно более спокойно. Кроме того, наши предки на Медовый Спас успели заметить много природных закономерностей.
Из них сложились народные приметы на Медовый Спас.
- Кто на Медовый Спас работает, заболеет.
- На Медовый Спас святи колодцы, купай скот в реке, собирай горох, готовься сеять озимые.
- Медовый Спас — святи колодцы и хлебные венки.
- «Первый Спас — готовь валенки в запас». Так наши предки готовились к неизбежному приходу зимы.
- Если на Медовый Спас дождь — не будет лесных пожаров. Если жара — будет тёплая осень.
- На Медовый Спас улетели ласточки — холода настанут раньше.
Счастливого Медового Спаса! Поздравляем со вторым профессиональным православным праздником, если вы пасечник. А пока первый день Успенского поста ещё не наступил и в Москве стоит аномальная жара, предлагаем почитать материал Life.ru о том, как спасти своих питомцев.