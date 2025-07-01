Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 16:00

Зосима Пчельник: Почему 2 июля никого нельзя угощать мёдом, хотя это день пчеловодов

День Зосимы Пчельника — это православный профессиональный праздник. В 2025-м он приходится на 2 июля. Все пасечники на Руси знали, что этот день принадлежит только им. Life.ru рассказывает, что делать на праздник и как почтить память святого Зосимы Аполлониадского.

День Зосимы Пасечника, или Зосимы Пчельника, празднуют 2 июля. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © azbyka.ru

День Зосимы Пасечника, или Зосимы Пчельника, празднуют 2 июля. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © azbyka.ru

Святой Зосима Аполлониадский — мученик, благодаря которому у нас есть этот праздник. В русской православной традиции день памяти этого героя раннего христианства превратился в день пчёл и тех, чьи профессии связаны с медоносными насекомыми, — пасечников, бортников, пчеловодов... Праздник так и называли: Зосима Пчельник, или Зосима Пасечник. Но почему так сложилось? Почему древний христианский святой вдруг стал покровительствовать пчёлам? И почему нельзя на Зосиму Пчельника дарить друг другу мёд? Рассказываем в материале.

Почему 2 июля — это день пасечника

Зосима Пчельник — это день, когда в церквях поминают мученика, жившего в Римской империи времён императора Траяна. Фото © azbyka.ru

Зосима Пчельник — это день, когда в церквях поминают мученика, жившего в Римской империи времён императора Траяна. Фото © azbyka.ru

Исторически сложилось так, что в разгар лета православная Церковь чествовала одного из своих самых ранних святых. И звали его Зосимой. До 1917 года на Руси и в России День Зосимы Пасечника отмечали 19 июня. И православная Церковь отмечает памятный день в июне до сих пор. Но по новому стилю, по светскому календарю, День Зосимы наступит именно 2 июля. Вне зависимости от календарных стилей память о святом мученике Зосиме совершали как раз тогда, когда пчёлы начинают активно заносить мёд в соты. Важно ещё и то, что пчеловоды в Северо-Западной Руси были очень редким явлением, поэтому к ним относились как к волшебникам или шаманам. А сама пчела издавна считалась божьей угодницей, и по народным поверьям даже «освящала церковь» своим присутствием.

Кто такой Зосима Аполлониадский и почему он — Пчельник

Зосима Аполлониадский был важным раннехристианским святым. И даже мучеником. К пчёлам он, впрочем, отношения прямого не имел. Фото © azbyka.ru

Зосима Аполлониадский был важным раннехристианским святым. И даже мучеником. К пчёлам он, впрочем, отношения прямого не имел. Фото © azbyka.ru

Мученик Зосима Аполлониадский (Кононейский) родился в городе Аполлонии во Фракии. Это древний регион, который в Античности находился между Македонией и Персидской империей, а потом был захвачен Римской империей. Сейчас руины Аполлонии Понтийской, родного города Зосимы, находятся на юго-востоке Болгарии. Тогда же, в 89–117 годах нашей эры, при императоре Траяне, город процветал. Зосима был воином, провинциальным римским легионером. Как только Траян начал гонения на христиан, наш герой ушёл с воинской службы, крестился, посвятил себя добрым делам и молитве.

Тем временем до провинциального губернатора дошёл слух о легионере-изменнике. Правитель Антиохии Домициан поймал Зосиму в его родном городе. На суде мученик мужественно исповедовал христианскую веру. Римляне решили его помучить, но всё было бесполезно — благодаря Божьей благодати христианин не испытывал страданий. Благодаря Богу и ангелам Зосима в железных башмаках двигался быстрее коней и питался в темнице хлебом и водой, хотя ни того ни другого ему не давали. Наш герой так и не принёс жертву языческим богам, и за это его казнили. Мученик Зосима Аполлониадский отошёл к Богу с молитвой.

А Зосимой Пчельником, или Зосимой Пасечником, христианский мученик стал уже на Руси. Видимо, наши славянские предки слышали истории о житии легионера-христианина от священников и отождествляли его с божьими угодницами — пчёлами, потому что время года к этому располагало. Постепенно в народной памяти святой Зосима приобрёл бортнические и пчеловодские навыки, а в народном календаре появился Зосима Пчельник.

История и традиции Дня Зосимы Пчельника

Зосиму Пчельника стали почитать, судя по всему, с 988 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MiSchu

Зосиму Пчельника стали почитать, судя по всему, с 988 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MiSchu

День Зосимы Пчельника появился на стыке православной веры и языческих устоев древних славян. Племенной союз полян, живших по берегам Днепра, славился пчелиным промыслом. Но это не было пчеловодством в современном смысле — в древности славяне занимались бортничеством. То есть лазили по деревьям и разоряли гнёзда диких пчёл. Занятие было прибыльное, но смертельно опасное: в те времена никто не умел лечить отёк Квинке. Некоторые племена придумывали себе пчелиных богов — например, в соседней Литве известна пчелиная богиня Аустея. Возможно, похожие покровители пчёл были и у славян, но пока мы об этом не знаем. Известно, что в древних заговорах славяне называли пчелу «девицей-пчелицей». Они были правы, ведь все рабочие пчёлы — это клоны своей матки, и пол у них только женский. Как и у муравьёв.

В 988 году Русь приняла христианство. С этих пор почитать языческих богов было запрещено. И постепенно их вытесняли православные святые. Так как день памяти Зосимы Кононейского приходился на разгар лета, когда можно было начинать пчелиный промысел, святого быстро связали с пасечниками и бортниками. По традиции на Зосиму нужно было начинать осмотр ульев. Но не мешать пчёлам — в стрессе они производят меньше мёда. В некоторых сёлах ульи обходили, приговаривая: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!» Или: «Рой роится Зосим веселится».

Почему 2 июля никого нельзя угощать мёдом

Несмотря на вайбы пчеловодского праздника, на Зосиму Пасечника нельзя угощать мёдом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessandro Cristiano

Несмотря на вайбы пчеловодского праздника, на Зосиму Пасечника нельзя угощать мёдом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessandro Cristiano

Несмотря на пчелиную атмосферу праздника, угощать кого-либо мёдом на Зосиму Пчельника было строго запрещено. Считалось, что такое действие в будущем приведёт к болезням и бедности как того, кто угостил, так и того, кто угостился. В запрете на мёд на самом деле было много смысла: раз на Зосиму Пасечника нельзя беспокоить пчёл, то мёд у них отбирать в этот день — вообще кощунство. Кроме того, любые движения рядом с ульем — это стресс для всей колонии. Насекомые начинают производить в разы меньше мёда и даже могут умереть. А неудачливый бортник на Зосиму Пасечника вообще мог не вернуться с «рейда» на пчелиный улей.

День Зосимы Пчельника: что вообще можно и нельзя делать?

Есть ли запреты на Зосиму Пасечника? Есть, и в основном они связаны с пчёлами, мёдом, ульями... Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

Есть ли запреты на Зосиму Пасечника? Есть, и в основном они связаны с пчёлами, мёдом, ульями... Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

На Зосиму Пчельника действовали примерно те же разрешения и запреты, что и на другие православные и народные праздники. Но с особым «пчелиным» шармом. Так, на Зосиму Пасечника нельзя переедать. Нельзя обижать пасечников и убивать медоносных насекомых — под страхом неизлечимой болезни. Не стоит рассказывать, у кого сколько ульев, — злые силы могут украсть у пчёл мёд. Дарить мёд, как мы уже рассказывали, тоже нельзя, как и продавать его.

Но вот есть мёд на Зосиму Пасечника не только можно, но и нужно. Можно молиться за благополучие семьи, большой урожай и хорошую добычу мёда. Можно радоваться, быть в хорошем настроении, смеяться, веселиться. Сходить в храм и послушать историю святого мученика Зосимы тоже можно. А если вы сами пасечник, то помолитесь Зосиме о том, чтобы ваши пчёлки принесли вам побольше мёда.

Интересно, как православная вера, спустившись на русскую почву, превратила римского легионера Зосиму Аполлодианского в добродушного Зосиму Пасечника. Впрочем, фракийский легионарий мог при жизни быть пасечником. В Древнем Риме мёд был, очень ценился, а законы империи регулировали права на ульи. Если вы боитесь, что этим холодным летом 2025 года вас покусают пчёлы, то почитайте гайд Life.ru по укусам насекомых.

Приметы на Ивана Купалу на деньги и удачу: Что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания
Приметы на Ивана Купалу на деньги и удачу: Что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания
Анна Волкова
  • Wow
  • Праздники
  • Православные праздники
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar