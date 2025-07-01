Зосима Пчельник: Почему 2 июля никого нельзя угощать мёдом, хотя это день пчеловодов

Святой Зосима Аполлониадский — мученик, благодаря которому у нас есть этот праздник. В русской православной традиции день памяти этого героя раннего христианства превратился в день пчёл и тех, чьи профессии связаны с медоносными насекомыми, — пасечников, бортников, пчеловодов... Праздник так и называли: Зосима Пчельник, или Зосима Пасечник. Но почему так сложилось? Почему древний христианский святой вдруг стал покровительствовать пчёлам? И почему нельзя на Зосиму Пчельника дарить друг другу мёд? Рассказываем в материале.

Почему 2 июля — это день пасечника

Зосима Пчельник — это день, когда в церквях поминают мученика, жившего в Римской империи времён императора Траяна. Фото © azbyka.ru

Исторически сложилось так, что в разгар лета православная Церковь чествовала одного из своих самых ранних святых. И звали его Зосимой. До 1917 года на Руси и в России День Зосимы Пасечника отмечали 19 июня. И православная Церковь отмечает памятный день в июне до сих пор. Но по новому стилю, по светскому календарю, День Зосимы наступит именно 2 июля. Вне зависимости от календарных стилей память о святом мученике Зосиме совершали как раз тогда, когда пчёлы начинают активно заносить мёд в соты. Важно ещё и то, что пчеловоды в Северо-Западной Руси были очень редким явлением, поэтому к ним относились как к волшебникам или шаманам. А сама пчела издавна считалась божьей угодницей, и по народным поверьям даже «освящала церковь» своим присутствием.

Кто такой Зосима Аполлониадский и почему он — Пчельник

Зосима Аполлониадский был важным раннехристианским святым. И даже мучеником. К пчёлам он, впрочем, отношения прямого не имел. Фото © azbyka.ru

Мученик Зосима Аполлониадский (Кононейский) родился в городе Аполлонии во Фракии. Это древний регион, который в Античности находился между Македонией и Персидской империей, а потом был захвачен Римской империей. Сейчас руины Аполлонии Понтийской, родного города Зосимы, находятся на юго-востоке Болгарии. Тогда же, в 89–117 годах нашей эры, при императоре Траяне, город процветал. Зосима был воином, провинциальным римским легионером. Как только Траян начал гонения на христиан, наш герой ушёл с воинской службы, крестился, посвятил себя добрым делам и молитве.

Тем временем до провинциального губернатора дошёл слух о легионере-изменнике. Правитель Антиохии Домициан поймал Зосиму в его родном городе. На суде мученик мужественно исповедовал христианскую веру. Римляне решили его помучить, но всё было бесполезно — благодаря Божьей благодати христианин не испытывал страданий. Благодаря Богу и ангелам Зосима в железных башмаках двигался быстрее коней и питался в темнице хлебом и водой, хотя ни того ни другого ему не давали. Наш герой так и не принёс жертву языческим богам, и за это его казнили. Мученик Зосима Аполлониадский отошёл к Богу с молитвой.

А Зосимой Пчельником, или Зосимой Пасечником, христианский мученик стал уже на Руси. Видимо, наши славянские предки слышали истории о житии легионера-христианина от священников и отождествляли его с божьими угодницами — пчёлами, потому что время года к этому располагало. Постепенно в народной памяти святой Зосима приобрёл бортнические и пчеловодские навыки, а в народном календаре появился Зосима Пчельник.

История и традиции Дня Зосимы Пчельника

Зосиму Пчельника стали почитать, судя по всему, с 988 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MiSchu

День Зосимы Пчельника появился на стыке православной веры и языческих устоев древних славян. Племенной союз полян, живших по берегам Днепра, славился пчелиным промыслом. Но это не было пчеловодством в современном смысле — в древности славяне занимались бортничеством. То есть лазили по деревьям и разоряли гнёзда диких пчёл. Занятие было прибыльное, но смертельно опасное: в те времена никто не умел лечить отёк Квинке. Некоторые племена придумывали себе пчелиных богов — например, в соседней Литве известна пчелиная богиня Аустея. Возможно, похожие покровители пчёл были и у славян, но пока мы об этом не знаем. Известно, что в древних заговорах славяне называли пчелу «девицей-пчелицей». Они были правы, ведь все рабочие пчёлы — это клоны своей матки, и пол у них только женский. Как и у муравьёв.

В 988 году Русь приняла христианство. С этих пор почитать языческих богов было запрещено. И постепенно их вытесняли православные святые. Так как день памяти Зосимы Кононейского приходился на разгар лета, когда можно было начинать пчелиный промысел, святого быстро связали с пасечниками и бортниками. По традиции на Зосиму нужно было начинать осмотр ульев. Но не мешать пчёлам — в стрессе они производят меньше мёда. В некоторых сёлах ульи обходили, приговаривая: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!» Или: «Рой роится — Зосим веселится».

Почему 2 июля никого нельзя угощать мёдом

Несмотря на вайбы пчеловодского праздника, на Зосиму Пасечника нельзя угощать мёдом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessandro Cristiano

Несмотря на пчелиную атмосферу праздника, угощать кого-либо мёдом на Зосиму Пчельника было строго запрещено. Считалось, что такое действие в будущем приведёт к болезням и бедности как того, кто угостил, так и того, кто угостился. В запрете на мёд на самом деле было много смысла: раз на Зосиму Пасечника нельзя беспокоить пчёл, то мёд у них отбирать в этот день — вообще кощунство. Кроме того, любые движения рядом с ульем — это стресс для всей колонии. Насекомые начинают производить в разы меньше мёда и даже могут умереть. А неудачливый бортник на Зосиму Пасечника вообще мог не вернуться с «рейда» на пчелиный улей.

День Зосимы Пчельника: что вообще можно и нельзя делать?

Есть ли запреты на Зосиму Пасечника? Есть, и в основном они связаны с пчёлами, мёдом, ульями... Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

На Зосиму Пчельника действовали примерно те же разрешения и запреты, что и на другие православные и народные праздники. Но с особым «пчелиным» шармом. Так, на Зосиму Пасечника нельзя переедать. Нельзя обижать пасечников и убивать медоносных насекомых — под страхом неизлечимой болезни. Не стоит рассказывать, у кого сколько ульев, — злые силы могут украсть у пчёл мёд. Дарить мёд, как мы уже рассказывали, тоже нельзя, как и продавать его.

Но вот есть мёд на Зосиму Пасечника не только можно, но и нужно. Можно молиться за благополучие семьи, большой урожай и хорошую добычу мёда. Можно радоваться, быть в хорошем настроении, смеяться, веселиться. Сходить в храм и послушать историю святого мученика Зосимы тоже можно. А если вы сами пасечник, то помолитесь Зосиме о том, чтобы ваши пчёлки принесли вам побольше мёда.