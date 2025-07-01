Какие льготы положены семьям с детьми летом 2025 года: Актуальный список субсидий, пособий и выплат Государство поддерживает семьи с детьми. В России за рождение и уход за ребёнком можно получить как выплаты, так и льготы. И это не только материнский капитал. И не только ежемесячные пособия. Актуальный список льгот на лето 2025 — в материале Life.ru. 1 июля, 14:30 Семьи с детьми заслуживают максимального количества льгот. А их список на лето 2025 читайте в материале. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Семьи с детьми могут получить государственную поддержку, если находятся в трудном финансовом положении. Но не только, некоторые привилегии, например, материнский капитал, доступны родителям вне зависимости от финансового положения. Первый ребёнок должен быть рождён или усыновлён после 1 января 2020 года, и, пожалуй, это единственное ограничение. В материале рассказываем подробности о соцпакетах, выплатах, пособиях и льготах, которые положены семьям с детьми летом 2025 года.

Материнский капитал

Материнский капитал — это мера поддержки семей с детьми, которая была введена с 1 января 2007 года. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

В 2025 году материнский капитал распространяется на первого ребёнка. Его сумма составляет 690 266 рублей 95 копеек. Вы подаёте заявку на маткапитал на сайте «Госуслуги» и в течение пяти дней после принятия решения о зачислении выплаты деньги приходят на карту одного из родителей. Если вы получаете материнский капитал на второго ребёнка и уже получили его за рождение первого, сумма составит 221 895 рублей 14 копеек. А если вы не получали маткапитал за первого ребёнка, то сумма за рождение второго составит 912 162 рубля и 9 копеек. Материнский капитал ежегодно индексируется: в 2025 году он вырос на 9,5% с учётом инфляции. Эти деньги можно тратить только на ребёнка: на улучшение его жилищных условий, образование, на накопительную пенсию матери, а также на потребности детей с инвалидностью. Есть возможность подать заявление на маткапитал лично — в Социальном фонде или МФЦ вашего района.

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Единовременное пособие — мера поддержки семей, которую тоже ввели в 2007 году. Фото © ТАСС / Олег Елков

Летом 2025-го единовременное пособие при рождении ребёнка составляет 26 941 рубль 71 копейку. С 1 февраля этого года данное пособие тоже увеличилось. Оно положено всем семьям с детьми независимо от дохода. Пособие выплачивают одному из родителей. Если, например, мама или папа работают, деньги придут на карту того, кто трудится на официальной работе или по служебному контракту. Если работают и мама, и папа, пособие отправляется на карточку мамы. А если оба безработные — ситуация тяжёлая, но придётся решить, кто именно будет писать заявление на получение этой выплаты. Если мама с папой успели развестись, пособие придёт тому, с кем живёт ребёнок. Подать заявление можно как на сайте «Госуслуги», так и в местном отделении Социального фонда России или же в МФЦ. Главное — подать документы, пока с момента рождения чада не прошло 6 месяцев. Решение о пособии обычно занимает 10 рабочих дней, а деньги на карту приходят в течение 5 дней.

Единое пособие на детей и беременных женщин

Единое пособие на детей и беременных женщин можно получить летом 2025 года, но для этого надо соответствовать критериям. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Единое пособие на детей и беременных женщин напрямую зависит от трудоспособного статуса семьи и МРОТ по региону. Его могут получить семьи, которые воспитывают детей до 17 лет, и беременные женщины, если они смогли встать на учёт до 12-й недели. Но тут много нюансов. Все должны быть гражданами РФ. Все члены семьи старше 18 лет за расчётный период (обычно это 12 месяцев) должны получать доход в виде 4 минимальных размеров оплаты труда. Если доход меньше или его вовсе нет, обосновать получение пособия нужно объективными причинами. Одновременно с этим средний доход на каждого члена семьи в месяц должен быть меньше прожиточного минимума по региону. Так, в Алтайском крае прожиточный минимум — это 15 309 рублей на детей и 17 202 рубля для трудоспособных взрослых. В Москве это 20 663 рубля на детей и 27 302 рубля на взрослых. А ещё надо соответствовать имущественным требованиям. Например, суммарная площадь квартир или комнат — не больше 24 квадратных метров на человека. В пособии откажут, если у семьи менее 4 детей, но есть машина младше 5 лет и мощность её двигателя больше 250 л.с. Подробные условия получения единого пособия есть на сайте «Госуслуги».

Ежемесячная выплата на первого ребёнка до трёх лет

Ежемесячная выплата: если вашему ребёнку меньше трёх лет, вы можете получить её. Фото © ТАСС / Олег Елков

Заявление на эту выплату может подать мама ребёнка, если она родила его или усыновила. Папа подаёт заявление только в том случае, если мама умерла, объявлена умершей или лишена родительских прав. Кроме того, ребёнок должен быть рождён до 1 января 2023 года. Если он родился позже, то оформляется только единое пособие на детей и беременных женщин. Кроме того, семья должна получать доход меньше двух прожиточных минимумов по региону на человека. В Камчатском крае один прожиточный минимум — это 34 019 рублей, а в Кемеровской области — 17 589 рублей.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка или последующих детей

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребёнка назначается нуждающимся семьям. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Эта выплата зависит от прожиточного минимума по региону. Она назначается, если доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека. Выплату выдают 12 месяцев, потом требуется переоформление. Размер выплаты — прожиточный минимум на детей по региону. Например, в Курской области эта сумма — 14 965 рублей. А в Забайкалье на ребёнка положено 20 126 рублей. Такую сумму будут выдавать каждый месяц в течение года.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву

Если папу призвали в армию, то маме полагается пособие на ребёнка военнослужащего. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В 2025 году пособие на ребёнка военнослужащего по призыву составляет 18 285 рублей. Если у военнослужащего несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них индивидуально. Пособие назначается с начала прохождения папой срочной службы. Выплаты начисляются до того, как ребёнку исполнится 3 года. Если папа демобилизовался раньше, то пособие выплачивать больше не будут.

Льготы многодетным семьям в 2025 году

Если родители или опекуны оплачивают НДФЛ, им положен налоговый вычет. Фото © ТАСС / Юлия Песня

Для многодетных семей предусмотрены федеральные льготы. Родителям положен ежегодный отпуск в удобное для них время, если в семье трое и более детей. Все дети должны быть несовершеннолетними, а самому младшему из них — меньше 14 лет. Сюда же включаются вычеты по земельному налогу и вычеты по налогу на имущество. Многодетные семьи могут получить субсидию на погашение ипотеки до 450 000 рублей. А стандартный ежемесячный налоговый вычет составит 1400 рублей на первых двух детей и по 3000 — на каждого последующего. Если в семье есть ребёнок с инвалидностью до 18 лет или обучающийся очно ребёнок-инвалид до 24 лет, родитель может получить до 12 000, а опекун — 6 тысяч, половину этой суммы. Кроме того, в рамках федеральных льгот можно оформить досрочную пенсию для мамы, бесплатный земельный участок, помощь с покупкой жилья, компенсацию покупки школьной формы и многое другое.

Субсидия на оплату ЖКХ

Оплата жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей — это целое приключение. Хорошо, что есть субсидии. Фото © ТАСС / Юлия Песня

Многодетные семьи имеют право получать субсидию на оплату ЖКХ. Если расход воды, электричества и газа выше норматива, есть возможность оформить скидку, субсидию или компенсацию. Для субсидии нужно подать заявление и документы в МФЦ. Она будет выплачиваться каждый месяц либо придёт в качестве компенсации за часть расходов на жилищно-коммунальные услуги.

«Школьные выплаты» летом 2025 года не запланированы. В 2021 году все семьи с детьми получили единовременную выплату для подготовки к учебному году в размере 10 тысяч рублей, но в 2025-м нужно искать выплаты и субсидии конкретно по своему региону. Во многих регионах предусмотрены выплаты от 125 до 14 тысяч рублей на покупку школьных принадлежностей. А для тех, кто уже окончил школу, Life.ru написал текст о том, куда берут без ЕГЭ.

Авторы Анна Волкова