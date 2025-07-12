«Синичка» трещит по швам: Жители Москвы и Подмосковья заполонили пляж в Красногорске

В +34 люди готовы загорать и стоя, и на лавочке, если им не хватило места на песке. Такая ситуация обстоит на пляже «Синичка» в Красногорске в эти выходные, пишет SHOT.

Пляж «Синичка» в Красногорске забит людьми, некоторые загорают на лавочке. Видео © Telegram / SHOT

Жители Москвы и Подмосковья массово ринулись к воде, но пляжная инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву. На пляже «Синичка» в Красногорске свободного места почти не осталось. На кадрах с места видно, как люди с полотенцами и надувными кругами заполонили всё пространство у воды.

До +25 прогрелась температура воды в Москве и Подмосковье в эти дни. Некоторые эксперты даже говорят о том, что это теплее курортов Чёрного моря.