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12 июля, 11:52

«Синичка» трещит по швам: Жители Москвы и Подмосковья заполонили пляж в Красногорске

SHOT: Пляж Синичка в Красногорске забит людьми, некоторые загорают на лавочке

Пляж «Синичка» в Красногорске забит людьми, некоторые загорают на лавочке. Обложка © Telegram / SHOT

Пляж «Синичка» в Красногорске забит людьми, некоторые загорают на лавочке. Обложка © Telegram / SHOT

В +34 люди готовы загорать и стоя, и на лавочке, если им не хватило места на песке. Такая ситуация обстоит на пляже «Синичка» в Красногорске в эти выходные, пишет SHOT.

Пляж «Синичка» в Красногорске забит людьми, некоторые загорают на лавочке. Видео © Telegram / SHOT

Жители Москвы и Подмосковья массово ринулись к воде, но пляжная инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву. На пляже «Синичка» в Красногорске свободного места почти не осталось. На кадрах с места видно, как люди с полотенцами и надувными кругами заполонили всё пространство у воды.

До +25 прогрелась температура воды в Москве и Подмосковье в эти дни. Некоторые эксперты даже говорят о том, что это теплее курортов Чёрного моря.

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Ранее аналогичный ажиотаж наблюдался на пляже в Мещерском парке в Москве, где воду признали небезопасной — она не соответствует санитарным нормам по микробиологии. Несмотря на это, пляж продолжает привлекать толпы. Специалисты напоминают, что купание в непроверенных водоёмах может привести к кожным и кишечным инфекциям.

Милена Скрипальщикова
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