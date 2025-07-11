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11 июля, 13:11

Москвичи заполонили Мещерский пляж, спасаясь от 35-градусной жары

SHOT: Москвичи игнорируют Роспотребнадзор и купаются на Мещерском пляже

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Толпу отдыхающих москвичей засняли на видео на пляже в Мещерском парке. При этом, вода в этом месте не прошла проверку Роспотребнадзора — она не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Москвичи на пляже в Мещерском парке. Видео © Telegram/ SHOT

Сегодня погода в столице достигла 36 градусов, осадков не ожидается. К ночи столбик термометра понизится лишь до 24 градусов. К выходным показатели упадут на 3-4 градуса, ожидаются дожди и грозы.

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Напомним, что в Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причина — высокая температура и риск природных пожаров. Из-за жары и засушливой погоды возможны возгорания на открытых территориях.

Полина Никифорова
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