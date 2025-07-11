Москвичи заполонили Мещерский пляж, спасаясь от 35-градусной жары

Толпу отдыхающих москвичей засняли на видео на пляже в Мещерском парке. При этом, вода в этом месте не прошла проверку Роспотребнадзора — она не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Москвичи на пляже в Мещерском парке. Видео © Telegram/ SHOT

Сегодня погода в столице достигла 36 градусов, осадков не ожидается. К ночи столбик термометра понизится лишь до 24 градусов. К выходным показатели упадут на 3-4 градуса, ожидаются дожди и грозы.