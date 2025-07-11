«Жёлтый» уровень из-за высокой пожарной опасности объявили в Москве и области
Гидрометцентр: В Москве и области ввели жёлтый уровень из-за риска пожаров
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В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причина — высокая температура и риск природных пожаров, сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, в столичном регионе сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Он означает, что из-за жары и засушливой погоды возможны возгорания на открытых территориях.
«Период предупреждения до 2 часов 14 июля. В Москве ожидается высокая пожарная опасность — четвёртый класс. Местами на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность — четвёртый класс», — говорится на сайте службы.
Ранее сообщалось, что в Москве был продлён «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне ожидаемой сильной жары. Данный режим будет действовать до 14 июля, столбики термометра превысят средние значения на 7-9 градусов.