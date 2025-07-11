«Жёлтый» уровень из-за высокой пожарной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причина — высокая температура и риск природных пожаров, сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, в столичном регионе сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Он означает, что из-за жары и засушливой погоды возможны возгорания на открытых территориях.

«Период предупреждения до 2 часов 14 июля. В Москве ожидается высокая пожарная опасность — четвёртый класс. Местами на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность — четвёртый класс», — говорится на сайте службы.