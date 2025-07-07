В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности до 14 июля

В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне ожидаемой сильной жары. Данный режим будет действовать до 14 июля, столбики термометра превысят средние значения на 7-9 градусов. По информации Гидрометцентра, температура воздуха в столице может прогреться до 35 градусов.

«В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха от плюс 30 до плюс 35 градусов», — указано в публикации.