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7 июля, 18:24

В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности до 14 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне ожидаемой сильной жары. Данный режим будет действовать до 14 июля, столбики термометра превысят средние значения на 7-9 градусов. По информации Гидрометцентра, температура воздуха в столице может прогреться до 35 градусов.

«В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха от плюс 30 до плюс 35 градусов», — указано в публикации.

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Напомним, что сегодняшний день, 7 июля, стал для Москвы самым жарким с начала лета. Температура воздуха поднялась до 28,1 градуса. В столице начинается период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу.

Полина Никифорова
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