Жара обрушилась на Москву: Понедельник стал самым тёплым с начала лета

Сегодняшний день, 7 июля, стал самым жарким днём лета в Москве. Температура воздуха поднялась до 28,1 градуса. Однако рекорд года пока остаётся за 29 мая, когда столбики термометра поднялись до 29,3 градуса, сообщает Центр погоды «Фобос».

«В столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу – ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до +32…+34°. А значит будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха», — рассказали в пресс-службе центра.

В столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу. Ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до +32…+34 градуса. А значит будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха.