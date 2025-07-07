Жара обрушилась на Москву: Понедельник стал самым тёплым с начала лета
Температура воздуха в Москве побила рекорд этого лета, поднявшись до 28,1°
Обложка © Life.ru
Сегодняшний день, 7 июля, стал самым жарким днём лета в Москве. Температура воздуха поднялась до 28,1 градуса. Однако рекорд года пока остаётся за 29 мая, когда столбики термометра поднялись до 29,3 градуса, сообщает Центр погоды «Фобос».
«В столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу – ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до +32…+34°. А значит будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха», — рассказали в пресс-службе центра.
В столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу. Ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до +32…+34 градуса. А значит будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха.
В четверг, 10 июля, температура воздуха может достичь 35 градусов. При этом, жара, которая будет в Москве на протяжении недели, скорее всего, принесёт с собой дожди и грозы. Температура в столице приблизится к рекордно высоким показателям.