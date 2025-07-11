Шорты-бриджи и поблёскивающие купальники: Life.ru узнал главные табу пляжной моды в 2025 году

Лето в самом разгаре, а это значит, пляжи снова заполнены отдыхающими, среди которых встречаются и те, кто совершает курьёзные модные ошибки. Стилист Владислав Лисовец назвал Life.ru главные табу пляжной моды, которые способны испортить любой образ.

На пляже, как и в жизни, внешний вид во многом зависит не только от купальника, но и от общего поведения, а также от выбранных аксессуаров, которые могут как спасти, так и полностью убить ваш лук. Эксперт призвал отказаться от чрезмерного блеска, крупных украшений и всего, что делает пляжный образ «тяжёлым» и нелепым. Кроме того, стилист выступил категорически против брошей на купальниках и массивных пряжек.

На пляже это выглядит всегда странно: яркое поблёскивание, какие-то броши на купальниках, большие пряжки от ремней на купальнике. Вот такое всегда выглядит немножко несимпатично, неправильно, потому что это тяжёлые аксессуары, и они для пляжа не подходят. Владислав Лисовец Стилист, эксперт моды

Лисовец также предостерёг от цветовой перегрузки, когда в одном образе сочетается слишком много ярких оттенков, например, розовый, синий, голубой, оранжевый, жёлтый, зелёный и салатовый. В пляжном гардеробе важно соблюдать баланс и лёгкость. Если сумка украшена леопардовым принтом или клеткой, то купальник и обувь должны быть максимально спокойными, чтобы не создавать визуальный хаос. Стилист напомнил, что главная цель на пляже – удовольствие от отдыха, а чрезмерное «наряжательство» уместно лишь на фотосессиях. Особое внимание стилист уделил мужчинам, призвав их избавиться от одной старомодной привычки.

«Мужчинам просто надо перестать носить слишком длинные шорты. Сегодня это выглядит старомодно и провинциально. Особенно когда плавательные шорты аж ниже колена. Поэтому лучше выбирать какую-то среднюю длину. А там уже расцветка в зависимости от настроения. Просто чтобы не было ощущения, что вы купаетесь в брюках или в бриджах», – заключил эксперт.