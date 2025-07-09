«Летим и купаемся»: Эколог рассказал Life.ru, насколько безопасны пляжи и море в Геленджике
Эколог Пукалов: Пляжи в Геленджике безопасны, там можно купаться
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Мазут не добрался до пляжей Геленджика во время ЧП с танкерами зимой. В связи с этим там можно спокойно отдыхать, загорать и купаться, не опасаясь за своё здоровье. Об этом в беседе с Life.ru сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов.
Он отметил, что Роспотребнадзор не закрывал пляжи Геленджика для купания. Туда, в отличие от центральной части Анапы, мазут в декабре и январе не дошёл.
«Всё, что южнее находится — Геленджик, Сочи, чистое, я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только лёгкие фракции мазута», — сказал он.
По словам Пукалова, тяжёлых фракций мазута в этой местности нет, что подтверждается водолазными исследованиями.
А течение черноморское, основное, оно крутит против часовой стрелки. То есть от Геленджика, от Новороссийска, всё это идёт в сторону Керчи, от Керчи до Ялты, Евпатории. То есть круг идёт в другую сторону от переноса. Здесь боятся переноса. Сейчас нет поверхностных лёгких фракций. То есть всё, летим и купаемся, тем более если аэропорт открывают. Воздух чистый, море чистое, погода отличная. Жара наконец-то пришла. В Геленджике действительно лето.
Напомним, что из-за аварии на нефтяных танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченский пролив утекло около трёх тысяч тонн мазута. В апреле специалисты Роспотребнадзора закрыли 150 пляжей Анапы для посещения из-за нефтепродуктов. Стоит отметить, что некоторые туристы всё равно поехали туда целыми семьями. Сегодня стало известно, что аэропорт Геленджика скоро будет готов к приёму и отправке самолётов.