«Летим и купаемся»: Эколог рассказал Life.ru, насколько безопасны пляжи и море в Геленджике

А течение черноморское, основное, оно крутит против часовой стрелки. То есть от Геленджика, от Новороссийска, всё это идёт в сторону Керчи, от Керчи до Ялты, Евпатории. То есть круг идёт в другую сторону от переноса. Здесь боятся переноса. Сейчас нет поверхностных лёгких фракций. То есть всё, летим и купаемся, тем более если аэропорт открывают. Воздух чистый, море чистое, погода отличная. Жара наконец-то пришла. В Геленджике действительно лето.