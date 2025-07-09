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9 июля, 14:39

В аэропорту Краснодара ответили на вопрос об открытии на фоне запуска полётов в Геленджик

Аэропорт Краснодара пока не получал распоряжений о возобновлении работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

Аэропорт Краснодара пока не получал распоряжений о возобновлении работы. Об этом сообщили в пресс-службе оператора воздушной гавани — холдинга «Аэродинамика» на фоне сообщений о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

«Со своей стороны, мы продолжаем делать всё возможное для обеспечения кадровой укомплектованности и производственной готовности к скорейшему возобновлению работы, в случае принятия решения об открытии воздушного пространства в Краснодаре», — приводит сообщение РБК.

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Напомним, ранее Росавиация официально анонсировала открытие аэропорта Геленджика в Краснодарском крае. Первый рейс оттуда будет выполнен уже 18 июля. Все полёты пока что будут совершаться только днём в целях безопасности. Воздушная гавань была закрыта с 2022 года.

Никита Никонов
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