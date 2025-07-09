Аэропорт Геленджика открывается после долгого простоя с 2022 года

Аэропорт Геленджика возобновит работу, первый рейс будет выполнен уже 18 июля. Об этом сообщает SHOT. Воздушная гавань прекратила работу в феврале 2022 года после начала спецоперации. Долгое время дата открытия аэропорта не озвучивалась.

Все полёты пока что будут совершаться только в светлое время года из соображений безопасности. Также известно, что первой авиакомпанией, которая начнёт обслуживать рейсы в Геленджике станет «Аэрофлот».