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9 июля, 13:41

Аэропорт Геленджика открывается после долгого простоя с 2022 года

SHOT: Аэропорт Геленджика может начать работу, первый рейс состоится 18 июля

Обложка © VK / АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Обложка © VK / АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Аэропорт Геленджика возобновит работу, первый рейс будет выполнен уже 18 июля. Об этом сообщает SHOT. Воздушная гавань прекратила работу в феврале 2022 года после начала спецоперации. Долгое время дата открытия аэропорта не озвучивалась.

Все полёты пока что будут совершаться только в светлое время года из соображений безопасности. Также известно, что первой авиакомпанией, которая начнёт обслуживать рейсы в Геленджике станет «Аэрофлот».

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Напомним, в начале СВО 12 аэропортов в южной и центральной частях России были временно закрыты в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов. Их открытие будет совершаться поэтапно.

Татьяна Миссуми
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