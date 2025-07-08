Украина умышленно атакует аэропорты России с помощью беспилотников, чтобы вызвать транспортный коллапс. Появление вражеского дрона в районе воздушной гавани приводит к её закрытию для обеспечения безопасности пассажиров. Однако даже массированные удары по складам и пусковым точкам ВСУ не могут до конца нейтрализовать угрозу, полагает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Пока Украина не будет сокрушена, пока её политическое руководство не будет уничтожено, её территории не будут возвращены в состав России, эта политическая химера не прекратит своё существование», — заявил эксперт.

По его словам, Украина, теряя дроны, успевает провести новые. И если их останется хотя бы десяток, этого хватит, чтобы снова сорвать работу аэропортов, поэтому полумеры недопустимы. ВСУ не прекратят атаки, даже если киевский режим потеряет 90% территорий.