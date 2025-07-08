«Политическая химера»: Назван единственный способ остановить атаки ВСУ на аэропорты России
Обозреватель Шлепченко: Киев атакует аэропорты России, чтобы вызвать коллапс
Самолёт. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Украина умышленно атакует аэропорты России с помощью беспилотников, чтобы вызвать транспортный коллапс. Появление вражеского дрона в районе воздушной гавани приводит к её закрытию для обеспечения безопасности пассажиров. Однако даже массированные удары по складам и пусковым точкам ВСУ не могут до конца нейтрализовать угрозу, полагает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
«Пока Украина не будет сокрушена, пока её политическое руководство не будет уничтожено, её территории не будут возвращены в состав России, эта политическая химера не прекратит своё существование», — заявил эксперт.
По его словам, Украина, теряя дроны, успевает провести новые. И если их останется хотя бы десяток, этого хватит, чтобы снова сорвать работу аэропортов, поэтому полумеры недопустимы. ВСУ не прекратят атаки, даже если киевский режим потеряет 90% территорий.
«Даже если от них останется небольшой кусочек, грубо говоря, Львовская и Ивано-Франковская области, — с той территории всё равно можно запускать дроны», — отметил обозреватель.
Напомним, 5 июля в Пулково и других аэропортах были зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Причиной тому стала угроза налёта украинских БПЛА. За несколько дней воздушная гавань приняла решение об отмене более 30 рейсов, а более 100 были перенесены на неопределённое время. В Шереметьево 6 июля 171 рейс был отменён, а 56 — выполнены с опозданием. В итоге авиакомпании понесли колоссальный ущерб, который оценивается в 20 миллиардов.