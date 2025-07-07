Более 100 рейсов задержаны в петербургском аэропорту Пулково

На текущий момент в петербургском аэропорту Пулково зафиксированы задержки 104 рейсов. Несмотря на сложную оперативную обстановку, воздушная гавань планирует сегодня принять и отправить 658 самолётов, включая 107 международных рейсов, сообщила пресс-служба аэропорта.

За последние трое суток 82 авиарейса пришлось перенаправить на запасные аэродромы из-за сложившейся ситуации. На текущий момент 52 таких рейса уже восстановлены в основном расписании и работают в штатном режиме. К сожалению, 20 рейсов были вынужденно отменены. Всех пассажиров пересаживают на альтернативные рейсы с минимальными неудобствами.

По оперативным данным, в ближайшие часы в Санкт-Петербург должны прибыть ещё 10 воздушных судов, завершающих свою маршрутную сеть.