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7 июля, 00:51

Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах

«Коммерсант»: Авиакомпании из-за сбоев в работе 5-6 июля потеряли 20 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дациков оценил убытки авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах 5-6 июля. По его словам, ущерб может превысить 20 миллиардов рублей.

«Объём дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей», — приводит слова эксперта «Коммерсант».

По данным издания, отмена одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей. По этим расчётам, первые 24 часа транспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9–5,9 млрд рублей – и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.

В аэропорту Саратова сняты ограничения на полёты
В аэропорту Саратова сняты ограничения на полёты

Ранее из-за налёта дронов в аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Эти изменения связаны с временными ограничениями, введёнными в ряде российских аэропортов.

Алена Пенчугина
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