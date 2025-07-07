Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах

Эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дациков оценил убытки авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах 5-6 июля. По его словам, ущерб может превысить 20 миллиардов рублей.

«Объём дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей», — приводит слова эксперта «Коммерсант».

По данным издания, отмена одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей. По этим расчётам, первые 24 часа транспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9–5,9 млрд рублей – и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.