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7 июля, 00:01

В аэропорту Саратова сняты ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» отменён в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

«В Саратове (Гагарин) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — написал он.

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Напомним, временные ограничения в воздушной гавани Саратова были введены в 00:50 по московскому времени. Ранее план «Ковёр» был снят в аэропорту Пулково. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Тимур Хингеев
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