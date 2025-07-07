В аэропорту Саратова сняты ограничения на полёты
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План «Ковёр» отменён в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«В Саратове (Гагарин) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — написал он.
Напомним, временные ограничения в воздушной гавани Саратова были введены в 00:50 по московскому времени. Ранее план «Ковёр» был снят в аэропорту Пулково. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.