Пулково открыт на час, в Иваново, Тамбове и Ярославле сняты ограничения

С 21:30 до 22:30 по московскому времени 6 июля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь начал принимать самолёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале. Также сняты ограничения на полёты в трёх воздушных гаванях РФ.

Воздушная гавань Пулково получила разрешение на обслуживание рейсов в течение одного часа. Кроме того, были отменены ранее установленные ограничения в аэропортах Иваново (Южный), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).