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6 июля, 20:02

Пулково открыт на час, в Иваново, Тамбове и Ярославле сняты ограничения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 21:30 до 22:30 по московскому времени 6 июля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь начал принимать самолёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале. Также сняты ограничения на полёты в трёх воздушных гаванях РФ.

Воздушная гавань Пулково получила разрешение на обслуживание рейсов в течение одного часа. Кроме того, были отменены ранее установленные ограничения в аэропортах Иваново (Южный), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).

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Ранее стало известно, что 6 июля к 18:00 мск в петербургском аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов (прибытие и отправление). Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания.

Тимур Хингеев
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