В аэропорту Саратова введены временные ограничения

В воздушной гавани Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее были отменены ранее установленные ограничения в аэропортах Иваново (Южный), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). Также с 21:30 до 22:30 по московскому времени 6 июля аэропорт Пулково принимал самолёты.