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6 июля, 22:02

В аэропорту Саратова введены временные ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В воздушной гавани Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Из-за налёта дронов в аэропорту Пулково отменены 90 рейсов
Из-за налёта дронов в аэропорту Пулково отменены 90 рейсов

Ранее были отменены ранее установленные ограничения в аэропортах Иваново (Южный), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). Также с 21:30 до 22:30 по московскому времени 6 июля аэропорт Пулково принимал самолёты.

Алена Пенчугина
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