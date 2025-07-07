Киев могут обязать возместить убытки за коллапс в российских аэропортах

Киев могут обязать покрыть убытки российских авиакомпаний и пассажиров из-за отмены 485 рейсов в связи с угрозами атаки беспилотников. Однако, как отметил в беседе с «Постньюс» авиаэксперт Олег Пантелеев, для этого нужно, чтобы удары признали терактами.

По словам специалиста, необходимо, чтобы конкретные атаки дронов по Ленобласти и Подмосковью признали терактами. В этом случае суд сможет отнести транспортный коллапс в аэропортах к прямым последствиям действий со стороны Незалежной.

«Существуют прецеденты, когда в результате террористических актов материальная ответственность за причинённый вред возлагалась, собственно, на террористов. Вот украинцы устраивают налёты, они и должны отвечать», — сказал Пантелеев.