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Регион
7 июля, 16:03

Киев могут обязать возместить убытки за коллапс в российских аэропортах

Авиаэксперт Пантелеев: Киев могут обязать возместить убытки авиакомпаниям из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /muratart

Киев могут обязать покрыть убытки российских авиакомпаний и пассажиров из-за отмены 485 рейсов в связи с угрозами атаки беспилотников. Однако, как отметил в беседе с «Постньюс» авиаэксперт Олег Пантелеев, для этого нужно, чтобы удары признали терактами.

По словам специалиста, необходимо, чтобы конкретные атаки дронов по Ленобласти и Подмосковью признали терактами. В этом случае суд сможет отнести транспортный коллапс в аэропортах к прямым последствиям действий со стороны Незалежной.

«Существуют прецеденты, когда в результате террористических актов материальная ответственность за причинённый вред возлагалась, собственно, на террористов. Вот украинцы устраивают налёты, они и должны отвечать», — сказал Пантелеев.

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Напомним, что коллапс произошёл 5-6 июля. Из-за налёта дронов в аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Эксперт компании EXPO.UAV заявил, что ущерб может превысить 20 миллиардов рублей.

Юлия Сафиулина
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