Люди лежат прямо на полу: Life.ru публикует видео из Пулково, где задержано более 100 рейсов
SHOT: Более семи тысяч пассажиров не могут вылететь из Пулково
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Более семи тысяч пассажиров всё ещё не могут вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT. Телеграм-канал публикует видео с обстановкой в воздушной гавани.
Пассажиры в Пулково лежат на полу в ожидании рейсов. Видео © SHOT
На кадрах видно, что многие люди лежат на полу в ожидании информации о своих рейсах. В Пулково на данный момент более ста рейсов задержано на время от двух до шести часов, ещё порядка 30 отменено. Запасные аэродромы приняли свыше 80 самолётов. Ожидающим пассажирам предоставляют воды и питание. По последней информации, людей начали приглашать на посадку.
Пассажиры в Пулково в ожидании рейсов. Фото © SHOT
Напомним, причина отмены и задержки рейсов — угроза атаки беспилотников. По данным СМИ, авиакомпании за 5-6 июля потеряли 20 миллиардов рублей. Так, отмена только одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей. Согласно этим расчётам, первые сутки ранспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9–5,9 млрд рублей – и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.