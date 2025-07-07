Люди лежат прямо на полу: Life.ru публикует видео из Пулково, где задержано более 100 рейсов

Более семи тысяч пассажиров всё ещё не могут вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT. Телеграм-канал публикует видео с обстановкой в воздушной гавани.

Пассажиры в Пулково лежат на полу в ожидании рейсов. Видео © SHOT

На кадрах видно, что многие люди лежат на полу в ожидании информации о своих рейсах. В Пулково на данный момент более ста рейсов задержано на время от двух до шести часов, ещё порядка 30 отменено. Запасные аэродромы приняли свыше 80 самолётов. Ожидающим пассажирам предоставляют воды и питание. По последней информации, людей начали приглашать на посадку.

Пассажиры в Пулково в ожидании рейсов. Фото © SHOT