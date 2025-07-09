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9 июля, 14:26

Кондратьев счёл важным для Кубани открытие аэропорта Геленджика спустя 3 года

Геленджик. Обложка © VK / Аэропорт Геленджик

Геленджик. Обложка © VK / Аэропорт Геленджик

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал предстоящее открытие аэропорта Геленджика важным решением, а также поблагодарил Росавиацию и правительство страны за сделанный шаг. Об этом политик написал в телеграм-канале.

«Благодарю Правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани — важное решение для Краснодарского края», — подчеркнул глава Кубани.

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Как сообщалось, первый рейс из аэропорта Геленджика будет выполнен уже 18 июля. Все полёты пока что будут совершаться только в светлое время суток из соображений безопасности. Росавиация подтвердила информацию о возобновлении работы воздушной гавани, которая была закрыта в феврале 2022 года. Билеты поступят в продажу после официального извещения.

Татьяна Миссуми
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