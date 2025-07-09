Кондратьев счёл важным для Кубани открытие аэропорта Геленджика спустя 3 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал предстоящее открытие аэропорта Геленджика важным решением, а также поблагодарил Росавиацию и правительство страны за сделанный шаг. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Как сообщалось, первый рейс из аэропорта Геленджика будет выполнен уже 18 июля. Все полёты пока что будут совершаться только в светлое время суток из соображений безопасности. Росавиация подтвердила информацию о возобновлении работы воздушной гавани, которая была закрыта в феврале 2022 года. Билеты поступят в продажу после официального извещения.