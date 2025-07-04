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4 июля, 17:00

Названы самые дорогие туристические города России

Сочи и Анапа стали самыми дорогими курортами в России по карманным расходами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Alizada

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Alizada

Сочи, Анапа и Белокуриха возглавили рейтинг самых дорогих курортов России по карманным расходам туристов. Об этом сообщили ТАСС аналитики ВТБ, изучив данные своего ИИ-сервиса «Геоплатформа». В топ-5 также вошли Ялта и Владивосток.

Согласно исследованию, в Сочи путешественники тратят в среднем 2 482 рубля в день на человека, в Анапе — 2 197 рублей, а в Белокурихе — 2 132 рубля. В этих городах средняя продолжительность отдыха составляет 11 дней. В Ялту туристы едут на 12 дней, расходуя по 2 020 рублей ежедневно, а во Владивосток — на 14 дней, тратя по 1 533 рубля в сутки, отмечают аналитики.

Больше всего любителей летних поездок проживает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. На эти регионы приходится до половины всех внутренних туристических потоков в летний сезон.

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Александра Мышляева
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