Роспотребнадзор назвал пригодные для отдыха пляжи на Кубани
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Безопасными для купания являются курорты на прибрежных территориях от города Геленджик до границы с Республикой Абхазия, а также от Тамани до Ростовской области. Информацию об этом передаёт пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
«На всей прибрежной территории Краснодарского края – от Геленджика до границы с Республикой Абхазия, а также пос. Тамань до Ростовской области пляжи и вода соответствуют санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора ежедневно проводят замеры воздуха, пляжной, морской и питьевой воды. Проверки ведутся на прибрежных территориях Кубани, в том числе в Анапе и Темрюкском районе. Согласно данным на большинстве участков, включая открытые пляжи результаты соответствуют установленным санитарным нормативам. Но в некоторых местах всё равно сохраняется превышение загрязняющих веществ.
Напомним, что выбросы мазута произошли при аварии на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн вещества. В апреле специалисты Роспотребнадзора признали почти 150 пляжей Анапы непригодными для купания из-за разлива мазута. Впрочем, не всех туристов это отпугнуло. Множество людей, среди которых есть и дети, купаются в этих водах, несмотря на запрет.