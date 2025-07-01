Роспотребнадзор назвал пригодные для отдыха пляжи на Кубани

Безопасными для купания являются курорты на прибрежных территориях от города Геленджик до границы с Республикой Абхазия, а также от Тамани до Ростовской области. Информацию об этом передаёт пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«На всей прибрежной территории Краснодарского края – от Геленджика до границы с Республикой Абхазия, а также пос. Тамань до Ростовской области пляжи и вода соответствуют санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены», — говорится в сообщении.