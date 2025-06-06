«Водичка класс»: Жители Анапы спасаются от жары в море, несмотря на запрет купания

Жители и туристы в Анапе спасаются от сильной жары в Чёрном море, несмотря на запрет куппания. Об этом сообщает SHOT .

В Анапе люди продолжают купаться в море с мазутом, несмотря на запреты. Видео © SHOT

Женщина также показала, что в воде прохлаждается множество людей, среди которых даже дети. При этом рядом с туристами волонтёры продолжают подбирать нефтепродукты, выброшенные на берег.