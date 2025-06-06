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6 июня, 18:50

«Водичка класс»: Жители Анапы спасаются от жары в море, несмотря на запрет купания

SHOT: В Анапе люди продолжают купаться в море, несмотря на запрет

Жители и туристы в Анапе спасаются от сильной жары в Чёрном море, несмотря на запрет куппания. Об этом сообщает SHOT.

В Анапе люди продолжают купаться в море с мазутом, несмотря на запреты. Видео © SHOT

«Водичка класс. Вообще классненькая», — сказала одна из отдыхающих.

Женщина также показала, что в воде прохлаждается множество людей, среди которых даже дети. При этом рядом с туристами волонтёры продолжают подбирать нефтепродукты, выброшенные на берег.

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Напомним, что после серьёзного разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы был введён режим чрезвычайной ситуации, и доступ к побережью был официально закрыт. Несмотря на установленные заграждения и предупреждения, множество отдыхающих пренебрегают запретами.

Обложка © SHOT

Юлия Сафиулина
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