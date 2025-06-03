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3 июня, 14:29

В Роспотребнадзоре рассказали, когда пляжи Анапы и Темрюка вновь откроют для туристов

Попова: Пляжи Анапы и Темрюка откроются, когда ситуация стабилизируется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedonenkov Danila

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedonenkov Danila

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Причина – масштабное загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров с мазутом. Но они могут открыться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ведомство круглосуточно контролирует чистоту акватории и береговой линии. Ключевая задача сейчас – отыскать эффективные методики дезактивации для полного устранения последствий экологического инцидента.

Доступ к морскому побережью будет восстановлен, как только показатели загрязнения придут в норму, а действенные технологии очистки будут найдены и применены. Ведомство стремится возобновить полноценный пляжный отдых максимально оперативно, как только это станет безопасным для здоровья граждан.

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Напомним, что из-за разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы ввели режим ЧС, перекрыв доступ к побережью. Однако некоторых жаждущих искупаться и позагорать запреты не убедили. Туристы всё равно полезли в воду напротив загрязнённых участков. Люди говорят, что если они не позеленели, зайдя в море, значит всё в порядке.

Владимир Озеров
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