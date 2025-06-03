В Роспотребнадзоре рассказали, когда пляжи Анапы и Темрюка вновь откроют для туристов

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Причина – масштабное загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров с мазутом. Но они могут открыться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ведомство круглосуточно контролирует чистоту акватории и береговой линии. Ключевая задача сейчас – отыскать эффективные методики дезактивации для полного устранения последствий экологического инцидента.