В Роспотребнадзоре рассказали, когда пляжи Анапы и Темрюка вновь откроют для туристов
Попова: Пляжи Анапы и Темрюка откроются, когда ситуация стабилизируется
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Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Причина – масштабное загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров с мазутом. Но они могут открыться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, ведомство круглосуточно контролирует чистоту акватории и береговой линии. Ключевая задача сейчас – отыскать эффективные методики дезактивации для полного устранения последствий экологического инцидента.
Доступ к морскому побережью будет восстановлен, как только показатели загрязнения придут в норму, а действенные технологии очистки будут найдены и применены. Ведомство стремится возобновить полноценный пляжный отдых максимально оперативно, как только это станет безопасным для здоровья граждан.
Напомним, что из-за разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы ввели режим ЧС, перекрыв доступ к побережью. Однако некоторых жаждущих искупаться и позагорать запреты не убедили. Туристы всё равно полезли в воду напротив загрязнённых участков. Люди говорят, что если они не позеленели, зайдя в море, значит всё в порядке.