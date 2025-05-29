«Безобразие!» Сочинцы в шоке с голых мужчин, подставивших своих «‎кракенов» солнцу у детского лагеря

Жителей Сочи возмутили обнажённые мужчины, которые отдыхали на нудистском пляже, расположенном рядом с детским лагерем. Любители погреться на солнышке без одежды часто посещают это место, загорают, купаются и вообще не стесняются демонстрировать свои тела. Кадры распространяются в местных Телеграм-каналах.

Голые мужики отдыхают на нудистском пляже рядом с детским лагерем в Сочи. Видео © Telegram / Сочи News

«Здесь творится у нас безобразие. Согласитесь? Что это такое! Там дети же! Ну это как!», — рассказал очевидец.

Их не смущает и то, что рядом, буквально в 580 метрах, находится оздоровительный лагерь «Семашко», куда летом приезжают дети. Впрочем, у отдыхающих нашлись и защитники. В комментариях к видео напомнили, что на данной территории находится нудистский пляж и отдыхающие на нём имеют полное право ходить без одежды. Более того, автора видео осудили за то, что он запечатлел туристов на телефон.