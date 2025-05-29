«Безобразие!» Сочинцы в шоке с голых мужчин, подставивших своих «кракенов» солнцу у детского лагеря
Жителей Сочи возмутили голые мужчины на нудистском пляже рядом с детским лагерем
Жителей Сочи возмутили обнажённые мужчины, которые отдыхали на нудистском пляже, расположенном рядом с детским лагерем. Любители погреться на солнышке без одежды часто посещают это место, загорают, купаются и вообще не стесняются демонстрировать свои тела. Кадры распространяются в местных Телеграм-каналах.
Голые мужики отдыхают на нудистском пляже рядом с детским лагерем в Сочи. Видео © Telegram / Сочи News
«Здесь творится у нас безобразие. Согласитесь? Что это такое! Там дети же! Ну это как!», — рассказал очевидец.
Их не смущает и то, что рядом, буквально в 580 метрах, находится оздоровительный лагерь «Семашко», куда летом приезжают дети. Впрочем, у отдыхающих нашлись и защитники. В комментариях к видео напомнили, что на данной территории находится нудистский пляж и отдыхающие на нём имеют полное право ходить без одежды. Более того, автора видео осудили за то, что он запечатлел туристов на телефон.
Ранее Life.ru рассказал, что в Кемеровской области штраф получил местный житель, который ходил по своей квартире голым. Соседи заметили обнажённого мужчину и вызвали полицию. Любитель подышать телом полностью признал свою вину, несмотря на то, что находился у себя же дома.
Обложка © Telegram / Сочи News