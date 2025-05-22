Россиянин ходил голым по своей квартире и получил штраф

Ранее Life.ru писал, что в Красногорске обнажённый экстремал упал из окна девятого этажа и приземлился в корзину для кондиционера соседей. По словам хозяйки квартиры снизу, всё началось с весёлой вечеринки на верхнем этаже, где «пухлый Карлсон» развлекался с дамой. В какой-то момент он решил попробовать свои силы, выпрыгнув в оконный проём, но хрупкая конструкция не выдержала его порыва. В результате — эффектное приземление на два этажа ниже, прямо в корзину для кондиционера.