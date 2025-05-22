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22 мая, 15:56

Россиянин ходил голым по своей квартире и получил штраф

Жителя Новокузнецка оштрафовали на 1000 рублей за появление голым у окна

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Жителя Новокузнецка Кемеровской области оштрафовали за «голый перформанс» в квартире. Соседи заметили обнажённого мужчину и вызвали полицию, сообщает местное управление МВД.

Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Покрышкина. Очевидцы увидели, как мужчина без одежды стоит у окна и смотрит на улицу.

Возмущённые соседи немедленно сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Личность нарушителя была установлена быстро, 51-летний мужчина полностью признал свою вину и получил штраф в размере одной тысячи рублей.

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Ранее Life.ru писал, что в Красногорске обнажённый экстремал упал из окна девятого этажа и приземлился в корзину для кондиционера соседей. По словам хозяйки квартиры снизу, всё началось с весёлой вечеринки на верхнем этаже, где «пухлый Карлсон» развлекался с дамой. В какой-то момент он решил попробовать свои силы, выпрыгнув в оконный проём, но хрупкая конструкция не выдержала его порыва. В результате — эффектное приземление на два этажа ниже, прямо в корзину для кондиционера.

Анастасия Никонорова
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