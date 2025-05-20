Распевающих гимн в машине голых россиянок разыскивает полиция
Полиция Ейска проверяет инцидент с поющими гимн голыми девушками
В Краснодарском крае разгорается скандал после эпатажного поступка двух девушек в городе Ейске. По данным Telegram-канала «ЧП Ейск», инцидент произошёл на улицах одного из микрорайонов. Очевидцы зафиксировали, как обнажённые дамы, высунувшись из люка автомобиля, громко исполняли гимн России.
В Ейске голые девушки, высунувшись из люка автомобиля, пели гимн России. Видео © Telegram / ЧП Ейск
«Голые девочки катаются по микрорайону и поют гимн России. Высунулись в люк машины», — говорится в сообщении канала.
Вм пресс-служба регионального главка МВД сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители уже приступили к установлению личностей девушек и водителя автомобиля.
Ранее в Красногорске произошёл не менее резонансный случай: голый мужчина выпал из окна девятого этажа и застрял в корзине для кондиционера на этаж ниже. Как выяснилось, незадолго до этого он ударил хозяйку квартиры, в которой находился, а затем попытался скрыться, испугавшись вызова полиции.
Обложка © Telegram / ЧП Ейск