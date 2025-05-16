Учительница отправила ученику фото голой груди и теперь пойдёт под суд

В Лондоне учительница предстанет перед судом по обвинению в сексуальной связи с учеником. 28-летней Джулии Йейтс предъявлены обвинения в растлении несовершеннолетнего, включая отправку интимных фотографий и физический контакт. Предварительное слушание назначено на 23 июня. Об этом пишет Daily Star.

Следствие установило, что преподавательница, злоупотребляя своим положением, совершила ряд противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. По данным следствия, она обвиняется в неприличном обращении с ребёнком. Йейтс отправляла ученику снимки интимного характера и вступала с ним в физическую близость.

На предварительном слушании педагогу будет необходимо ответить на предъявленные обвинения. По судебным документам, Йейтс обвиняется по четырём статьям. На первом судебном заседании во время короткого выступления она не сделала никаких признаний, лишь подтвердив своё имя. Судья отметил, что следствие может задержаться из-за объёма предварительной работы.