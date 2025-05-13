В Ленобласти учительнице, задержанной за секс-переписку с четвероклассником, вынесли приговор
Учительницу из Ленобласти приговорили к девяти годам за домогательства к ученику
Учительницу из Ленинградской области осудили на 9 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Во Всеволожске Ленинградской области завершилось громкое судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах к ребёнку. В центре скандала оказалась учительница начальных классов, которую обвинили в действиях сексуального характера в отношении 11-летнего ученика.
По информации пресс-службы Ленинградского областного суда, педагога признали виновной в «насильственных действиях сексуального характера». Суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Учительнице также назначили ограничение свободы и запрет на работу с детьми сроком на один год.
При вынесении приговора суд применил статью 64 УК РФ, предусматривающую возможность смягчения наказания. Несмотря на это, решение осталось достаточно строгим, учитывая тяжесть преступления.
Напомним, что ранее в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело. Жертвой извращенки стал 11-летний школьник. Мальчик сам признался матери, что педагог оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях.