В Ленобласти учительнице, задержанной за секс-переписку с четвероклассником, вынесли приговор

Во Всеволожске Ленинградской области завершилось громкое судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах к ребёнку. В центре скандала оказалась учительница начальных классов, которую обвинили в действиях сексуального характера в отношении 11-летнего ученика.

По информации пресс-службы Ленинградского областного суда, педагога признали виновной в «насильственных действиях сексуального характера». Суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Учительнице также назначили ограничение свободы и запрет на работу с детьми сроком на один год.

При вынесении приговора суд применил статью 64 УК РФ, предусматривающую возможность смягчения наказания. Несмотря на это, решение осталось достаточно строгим, учитывая тяжесть преступления.