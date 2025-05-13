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Регион
13 мая, 19:41

В Ленобласти учительнице, задержанной за секс-переписку с четвероклассником, вынесли приговор

Учительницу из Ленобласти приговорили к девяти годам за домогательства к ученику

Учительницу из Ленинградской области осудили на 9 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Учительницу из Ленинградской области осудили на 9 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Во Всеволожске Ленинградской области завершилось громкое судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах к ребёнку. В центре скандала оказалась учительница начальных классов, которую обвинили в действиях сексуального характера в отношении 11-летнего ученика.

По информации пресс-службы Ленинградского областного суда, педагога признали виновной в «насильственных действиях сексуального характера». Суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Учительнице также назначили ограничение свободы и запрет на работу с детьми сроком на один год.

При вынесении приговора суд применил статью 64 УК РФ, предусматривающую возможность смягчения наказания. Несмотря на это, решение осталось достаточно строгим, учитывая тяжесть преступления.

Девочка в течение двух лет терпела домогательства своего дедушки
Девочка в течение двух лет терпела домогательства своего дедушки

Напомним, что ранее в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело. Жертвой извращенки стал 11-летний школьник. Мальчик сам признался матери, что педагог оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях.

Андрей Васильев
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