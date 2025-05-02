Девочка в течение двух лет терпела домогательства своего дедушки
В Ленобласти дедушка в течение двух лет домогался 10-летней внучки
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В Гатчинском районе Ленобласти девочка с 10 лет терпела систематические домогательства своего дедушки. Ребёнок боялся рассказать об этом взрослым и хотел покончить с собой. Однако в 12 лет она решилась поговорить с психологом, который тут же обратился в полицию. Об этом сообщает 78.ru.
Как оказалось, девочка проживала с бабушкой и дедушкой постоянно, мать съехала к сожителю. 57-летний мужчина домогался ребёнка, пока жены не было дома. Сейчас он помещён в изолятор, ему грозит 20 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал, что педагог из Чувашии домогался семиклассницы и восьмиклассницы. При этом, он был победителем конкурса «Самый классный классный» в Вурнарском округе республики. Против учителя возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», ему грозит до 12 лет колонии.