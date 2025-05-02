Девочка в течение двух лет терпела домогательства своего дедушки

В Гатчинском районе Ленобласти девочка с 10 лет терпела систематические домогательства своего дедушки. Ребёнок боялся рассказать об этом взрослым и хотел покончить с собой. Однако в 12 лет она решилась поговорить с психологом, который тут же обратился в полицию. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, девочка проживала с бабушкой и дедушкой постоянно, мать съехала к сожителю. 57-летний мужчина домогался ребёнка, пока жены не было дома. Сейчас он помещён в изолятор, ему грозит 20 лет лишения свободы.